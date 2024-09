Tredje og siste DLC til Remnant II lanseres 24. september

HQ

Over et år etter lanseringen av Remnant II får Gunfire Games' action-RPG sin tredje og siste DLC. The Dark Horizon vil sette en stopper for det store premiuminnholdet som er utgitt for spillet, men det inneholder ganske mye.

En ny historie vil være tilgjengelig i N'Erud når du dykker ned i et mystisk sted bevart i tid. Jordbruksland blir tatt vare på av roboter for mennesker som for lengst har flyttet videre eller omkommet. Disse robotene er ikke akkurat glade for å se deg, og vil utgjøre en trussel ved hver eneste sving mens du utforsker hemmelighetene i N'Erud-verdenen.

Du kan utforske en ny dungeon og et nytt område, og du kan komme deg rundt i det hele med et nytt glideflysystem. Endelig kan du sveve gjennom himmelen! I tillegg til DLC vil en gratis boss rush-modus bli lagt til den 24. september, så hvis du bare ønsker å ta ned de største skurkene i spillet kan du gjøre det når du vil.