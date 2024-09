Tredje sesong av Good Omens på vent etter anklager mot Neil Gaiman om seksuelle overgrep

HQ

I desember 2023 ble det kunngjort at en tredje og siste sesong av Good Omens var bestilt, og at begge hovedskuespillerne, Michael Sheen og David Tennant, ville vende tilbake til rollelisten for å avslutte den populære serien.

Dessverre har disse planene nå blitt satt på vent inntil videre, ifølge Deadline, tilsynelatende på grunn av anklagene som er rettet mot seriens medskaper og utøvende produsent, Neil Gaiman. Serien, som er basert på boken med samme navn fra 1990, var opprinnelig kun ment å være en miniserie, men ble forlenget med en ekstra sesong ettersom den ble godt mottatt.

Tidligere denne uken ble det rapportert at Disney hadde bestemt seg for å trekke i bremsene på filmatiseringen av Neil Gaimans verk, The Graveyard Book, etter at anklagene om seksuelle overgrep ble kjent. I lys av dette kommer det kanskje ikke som et stort sjokk at Amazon nå også har valgt å ta et skritt tilbake og dermed sette produksjonen av den siste sesongen på pause. Nå gjenstår det å se om serien blir avsluttet.

Har du rukket å se de to første sesongene?