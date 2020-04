Tredje sesong av Netflix' Castlevania var mer populær enn andre sesong

Det var en gang hvor det stort sett ikke fantes suksessfulle film- eller serieadapsjoner av spill, men det har kommet med årene, og blant de mest suksessfulle er Netflix' animerte Castlevania-serie, som nylig fikk sin tredje sesong. Og seriens publikum vokser etter hver sesong.

En av seriens skapere og forfattere, Warren Ellis, har avslørt via hans hjemmeside at seriens tredje sesong var en god del mer populær enn andre.

"Season 3's popularity was an order of magnitude over that of Season 2, and Season 2 was popular enough to get us Season 3. It turns out Season 3 did, really, shockingly well. Shows tend to show a little attrition in the third season, and it was, quote, "unusual" to see the audience actually rise by a multiple factor."

Så det er altså gode nyheter for Castlevania-serien, som har gått hen og blitt fast inventar hos Netflix.