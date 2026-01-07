Trekning av åttedelsfinalene i den spanske cupen, rivaler for Madrid, Barcelona og Atleti

HQ

Copa del Rey, eller den spanske cupen, hadde endelig trekning av neste runde, etter at den siste åttedelsfinalen ble spilt 6. januar, flere uker etter hvilen (3-1-seier for Rayo Vallecano over Granada i Conferenece League ). Vi vet nå hvilke lag som skal møtes i åttendedelsfinalene, som spilles i neste uke, mellom 13. og 15. januar.

Kampen var ikke helt tilfeldig, ettersom de fire Super Cup-lagene (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid og Athletic Club) bare kunne bli paret med lavere rangerte lag (andre divisjon), en avgjørelse som mange ser på som en urettferdig fordel (for å maksimere sjansene for at de mer populære lagene når lenger i konkurransen).

Etter trekningen på onsdag er dette åttendedelsfinalene i Copa del Rey. Tidspunktene vil bli bestemt på et senere tidspunkt, og vil finne sted mellom 13. og 15. januar:



Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid



Racing de Santander - Barcelona



Albacete - Real Madrid



Cultural Leonesa - Athletic Club



Burgos - Valencia



Betis - Elche



Real Sociedad - Osasuna



Alavés - Rayo Vallecano



Denne uken spilles den spanske supercupen, med Barcelona mot Athletic i kveld og Real Madrid mot Atlético de Madrid i morgen, og en finale på søndag i Saudi-Arabia.