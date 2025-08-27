Trekning av Europa League og Conference League: når de er og hva du kan forvente

HQ

Den siste uken i august finner de siste forberedelsene til neste sesongs UEFA-toppturneringer sted. Champions League feirer trekningen torsdag 28. august, og alle unntatt fire lag er bekreftet å være med i potten for sesongen 2025/26. Som vanlig finner Europa League og Conference Leagues sluttspillkamper sted på torsdag, så trekningen vil finne sted fredag 29. august kl. 13:00 CEST, 12:00 BST.

Med det nye formatet (ligafase med 36 lag, som spiller åtte kamper hver, og aldri med klubber fra samme land), har også trekningen endret seg. Ballene vil fortsatt bli brukt i Champions League-loddtrekningen, men kun for å avgjøre hvilke klubber som havner i Pott 1: resten vil være automatisk.

I trekningen av Europa League og Conference League (som for første gang ble annonsert på samme livestream) vil det derimot ikke bli brukt ball i det hele tatt, og i stedet vil det være et automatisk system. Så i teorien kan hele trekningen være over på sekunder, men UEFA vil fortsatt holde på spenningen en liten stund til.

I Europa League er Aston Villa, Bologna, Celta, Freiburg, GNK Dinamo, Eagles, Lille, Lyon, Nottingham Forest, Porto, Betis, Roma og Stuttgart bekreftet. Resten vil bli avgjort etter sluttspillet.

Fredag 29. august kl. 13:00 CEST, 12:00 BST, vil UEFA sende trekningen på sine YouTube-kanaler og sosiale medier. De fleste av lagene må imidlertid fortsatt kvalifisere seg gjennom play-off, som avsluttes i dag og i morgen torsdag...