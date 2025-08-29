Trekning av Europa League og Conference League: tid, hvordan du ser den og alle trekningspotter
Trekningen av UEFA Europa League og Conference League finner sted fredag morgen.
UEFA feirer i år trekningen av Europa League og Conference League samtidig. En dag etter trekningen av Champions League holder Monaco trekningen som avgjør hvem som blir rivalene til lagene i UEFAs to klubbturneringer.
Play-offs ble avsluttet på torsdag, så vi har nå fått full oversikt over Europa League og Conference League. Etter det har UEFA laget pottene som skal brukes til trekningen, som vil ha noen forskjeller. Det som er bra er at du vil kunne se det live.
Trekningen av Europa League og Conference League finner sted kl. 13:00 CET, 12:00 BST. Først Europa League, og deretter Conference League umiddelbart etter. Du vil kunne se den på UEFAs offisielle nettside.
I motsetning til tidligere trekninger vil den være helt digital: Etter å ha valgt et lag, vil en programvare plukke ut alle rivalene til ligafasen, med hovedregelen om at det må være fire hjemmekamper, fire bortekamper (eller tre/tre i Conference League) og aldri med lag fra samme land, for å sikre variasjon.
I realiteten vil hele tabellen være avgjort etter bare noen få sekunder etter et tastetrykk, men parene (hvem som spiller hver, hjemme eller borte) vil bli sluppet fortløpende, for å opprettholde spenningen... Rekkefølgen og datoene for kampene (kalenderen) vil bli sluppet søndag 31. august.
Trekningspottene i Europa League:
Hvert lag vil spille mot to rivaler fra hver pott, totalt åtte i løpet av ligafasen i Europa League.
Pott 1
- Roma
- Porto
- Rangers
- Feyenoord
- Lille
- GNK Dinamo
- Real Betis
- Salzburg
- Aston Villa
Pott 2
- Fenerbahçe
- Braga
- Crvena Zvezda
- Lyon
- PAOK
- Viktoria Plzeň
- Ferencváros
- Celtic
- Maccabi Tel Aviv
Pott 3
- Young Boys
- Basel
- Midtjylland
- Freiburg
- Ludogorets
- Nottingham Forest
- Sturm Graz
- FCSB
- Nice
Pott 4
- Bologna
- Celta
- Stuttgart
- Panathinaikos
- Malmö
- Go Ahead Eagles
- Utrecht
- Genk
- Brann
Conference League loddtrekningspotter
Hvert lag spiller én kamp fra hver pott, totalt seks kamper i løpet av ligafasen i Europa League.
Pott 1
- Fiorentina
- AZ Alkmaar
- Sjakhtar Donetsk
- Slovan Bratislava
- SK Rapid
- Legia Warszawa
Pott 2
- Sparta Praha
- Dynamo Kiev
- Crystal Palace
- Lech Poznań
- Rayo Vallecano
- Shamrock Rovers
Pott 3
- Omonoia
- Mainz
- Strasbourg
- Jagiellonia Białystok
- Celje
- Rijeka
Pott 4
- Zrinjski
- Lincoln Red Imps
- KuPS Kuopio
- AEK Athen
- Aberdeen
- Drita
Pott 5
- Breiðablik
- Sigma Olomouc
- Samsunspor
- Raków
- AEK Larnaca
- Shkëndija
Pott 6
- Häcken
- Lausanne-Sport
- Universitatea Craiova
- Hamrun Spartans
- Noah
- Shelbourne