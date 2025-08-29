Trekning av Europa League og Conference League: tid, hvordan du ser den og alle trekningspotter

HQ

UEFA feirer i år trekningen av Europa League og Conference League samtidig. En dag etter trekningen av Champions League holder Monaco trekningen som avgjør hvem som blir rivalene til lagene i UEFAs to klubbturneringer.

Play-offs ble avsluttet på torsdag, så vi har nå fått full oversikt over Europa League og Conference League. Etter det har UEFA laget pottene som skal brukes til trekningen, som vil ha noen forskjeller. Det som er bra er at du vil kunne se det live.

Trekningen av Europa League og Conference League finner sted kl. 13:00 CET, 12:00 BST. Først Europa League, og deretter Conference League umiddelbart etter. Du vil kunne se den på UEFAs offisielle nettside.

I motsetning til tidligere trekninger vil den være helt digital: Etter å ha valgt et lag, vil en programvare plukke ut alle rivalene til ligafasen, med hovedregelen om at det må være fire hjemmekamper, fire bortekamper (eller tre/tre i Conference League) og aldri med lag fra samme land, for å sikre variasjon.

I realiteten vil hele tabellen være avgjort etter bare noen få sekunder etter et tastetrykk, men parene (hvem som spiller hver, hjemme eller borte) vil bli sluppet fortløpende, for å opprettholde spenningen... Rekkefølgen og datoene for kampene (kalenderen) vil bli sluppet søndag 31. august.

Trekningspottene i Europa League:

Hvert lag vil spille mot to rivaler fra hver pott, totalt åtte i løpet av ligafasen i Europa League.

Pott 1



Roma



Porto



Rangers



Feyenoord



Lille



GNK Dinamo



Real Betis



Salzburg



Aston Villa



Pott 2



Fenerbahçe



Braga



Crvena Zvezda



Lyon



PAOK



Viktoria Plzeň



Ferencváros



Celtic



Maccabi Tel Aviv



Pott 3



Young Boys



Basel



Midtjylland



Freiburg



Ludogorets



Nottingham Forest



Sturm Graz



FCSB



Nice



Pott 4



Bologna



Celta



Stuttgart



Panathinaikos



Malmö



Go Ahead Eagles



Utrecht



Genk



Brann



Conference League loddtrekningspotter

Hvert lag spiller én kamp fra hver pott, totalt seks kamper i løpet av ligafasen i Europa League.

Pott 1



Fiorentina



AZ Alkmaar



Sjakhtar Donetsk



Slovan Bratislava



SK Rapid



Legia Warszawa



Pott 2



Sparta Praha



Dynamo Kiev



Crystal Palace



Lech Poznań



Rayo Vallecano



Shamrock Rovers



Pott 3



Omonoia



Mainz



Strasbourg



Jagiellonia Białystok



Celje



Rijeka



Pott 4



Zrinjski



Lincoln Red Imps



KuPS Kuopio



AEK Athen



Aberdeen



Drita



Pott 5



Breiðablik



Sigma Olomouc



Samsunspor



Raków



AEK Larnaca



Shkëndija



Pott 6



Häcken



Lausanne-Sport



Universitatea Craiova



Hamrun Spartans



Noah



Shelbourne

