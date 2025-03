Trekning av FA-cupens kvartfinaler med svært uvanlige lag igjen

HQ

Etter en intens helg der Manchester United tapte på straffespark mot Fulham og Newcastle tapte 1-2 for Brighton, er FA-cupen klar for kvartfinaler. I slutten av mars vil åtte gjenværende lag være redusert til fire etter spennende oppgjør som inkluderer et London-derby (Fulham mot Crystal Palace), en kamp mellom et Champions League -lag og et Championship -lag (Aston Villa mot Preston), og Manchester Citys siste sjanse til å vinne en tittel i år.

Kvartfinalene vil finne sted helgen 29.-30. mars. Ingen eksakte datoer er oppgitt, men vi kjenner allerede trekningen :



Preston mot Aston Villa



Fulham mot Crystal Palace



Bournemouth mot Manchester City



Brighton mot Nottingham Forest / Ipswich (avgjøres etter mandagens kamp kl. 19:30 GMT)



De åtte (vel, fortsatt ni) gjenværende lagene er interessante fordi, med unntak av Manchester City, som vinner FA-cupen i 2023, har de resterende lagene ikke vunnet på flere tiår. Aston Villa vant sist i 1957, Ipswich i 1978, og Preston (det eneste Championship-laget som fortsatt er med i kampen) vant sist i 1938. Resten har aldri vunnet den.

Ingen av disse lagene vil være til stede i EFL Cup-finalen, mellom Liverpool og Newcastle, den 16. mars.