Trekning av FA-cupens tredje runde: første rivaler for Crystal Palace, Liverpool og Premier League-klubbene

Den tredje runden av FA-cupen (første for Premier League- og Championship-klubber) finner sted 10.-11. januar 2026.

HQ

FA Cup når tredje runde, og dette betyr at Premir League og EFL Championship-klubber blir med i konkurransen for første gang. Konkurransen på The Football Association, den eldste nasjonale konkurransen i verden, er en av de mest prestisjefylte titlene i engelsk fotball, og skapte nylig overskrifter med seieren til Crystal Palace over Liverpool.

Vil en annen opprør skje denne sesongen? Det får vi vite fra helgen 10.-11. januar 2026, da den tredje runden finner sted, som vanligvis plasserer toppklubber (første og andre divisjon) med lavere rangerte klubber som har lyktes i de foregående rundene, selv om det vil være fire all-Premier League-kamper og fem all-Championship-kamper, inkludert Manchester United vs. Brighton og Everton vs. Sunderland.

Etter trekningen som ble gjort på mandag, er dette de 32 kampene for FA Cupens tredje runde :


  • Wolverhampton Wanderers mot Shrewsbury Town

  • Doncaster Rovers - Southampton

  • Tottenham Hotspur - Aston Villa

  • Port Vale - Fleetwood Town

  • Preston North End - Wigan Athletic

  • Ipswich Town - Blackpool

  • Wrexham - Nottingham Forest

  • Charlton Athletic - Chelsea

  • Manchester City - Exeter City

  • West Ham United - Queens Park Rangers

  • Sheffield Wednesday - Brentford

  • Fulham - Middlesbrough

  • Everton - Sunderland

  • Liverpool - Barnsley

  • Burnley - Millwall

  • Norwich City - Walsall

  • Portsmouth - Arsenal

  • Derby County - Leeds United

  • Swansea City - West Bromwich Albion

  • Salford City - Swindon Town

  • Boreham Wood - Burton Albion

  • Grimsby Town - Weston Super Mare

  • Hull City - Blackburn Rovers

  • Newcastle United - AFC Bournemouth

  • MK Dons - Oxford United

  • Cheltenham Town - Leicester City

  • Cambridge United - Birmingham City

  • Bristol City - Watford

  • Stoke City - Coventry City

  • Macclesfield - Crystal Palace

  • Manchester United - Brighton & Hove Albion

  • Sheffield United - Mansfield Town

Når spilles FA-cupens tredje runde?

Fullstendig tidsplan for tredje runde av FA-cupen (32. runde) vil bli kunngjort i fremtiden, etter diskusjoner mellom klubber, kringkastingspartnere og lokale myndigheter, men de vil finne sted mellom lørdag 10. og søndag 11. januar 2026.

Tror du det blir noen "gigant-drapsmenn" i FA-cupen i år? I fjor ble Arsenal slått ut på dette stadiet av Manchester United etter straffesparkkonkurranse.

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballFC Cup


