Trekning av FA-cupens tredje runde: første rivaler for Crystal Palace, Liverpool og Premier League-klubbene

FA Cup når tredje runde, og dette betyr at Premir League og EFL Championship-klubber blir med i konkurransen for første gang. Konkurransen på The Football Association, den eldste nasjonale konkurransen i verden, er en av de mest prestisjefylte titlene i engelsk fotball, og skapte nylig overskrifter med seieren til Crystal Palace over Liverpool.

Vil en annen opprør skje denne sesongen? Det får vi vite fra helgen 10.-11. januar 2026, da den tredje runden finner sted, som vanligvis plasserer toppklubber (første og andre divisjon) med lavere rangerte klubber som har lyktes i de foregående rundene, selv om det vil være fire all-Premier League-kamper og fem all-Championship-kamper, inkludert Manchester United vs. Brighton og Everton vs. Sunderland.

Etter trekningen som ble gjort på mandag, er dette de 32 kampene for FA Cupens tredje runde :



Wolverhampton Wanderers mot Shrewsbury Town



Doncaster Rovers - Southampton



Tottenham Hotspur - Aston Villa



Port Vale - Fleetwood Town



Preston North End - Wigan Athletic



Ipswich Town - Blackpool



Wrexham - Nottingham Forest



Charlton Athletic - Chelsea



Manchester City - Exeter City



West Ham United - Queens Park Rangers



Sheffield Wednesday - Brentford



Fulham - Middlesbrough



Everton - Sunderland



Liverpool - Barnsley



Burnley - Millwall



Norwich City - Walsall



Portsmouth - Arsenal



Derby County - Leeds United



Swansea City - West Bromwich Albion



Salford City - Swindon Town



Boreham Wood - Burton Albion



Grimsby Town - Weston Super Mare



Hull City - Blackburn Rovers



Newcastle United - AFC Bournemouth



MK Dons - Oxford United



Cheltenham Town - Leicester City



Cambridge United - Birmingham City



Bristol City - Watford



Stoke City - Coventry City



Macclesfield - Crystal Palace



Manchester United - Brighton & Hove Albion



Sheffield United - Mansfield Town



Når spilles FA-cupens tredje runde?

Fullstendig tidsplan for tredje runde av FA-cupen (32. runde) vil bli kunngjort i fremtiden, etter diskusjoner mellom klubber, kringkastingspartnere og lokale myndigheter, men de vil finne sted mellom lørdag 10. og søndag 11. januar 2026.

Tror du det blir noen "gigant-drapsmenn" i FA-cupen i år? I fjor ble Arsenal slått ut på dette stadiet av Manchester United etter straffesparkkonkurranse.