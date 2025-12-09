Trekning av FA-cupens tredje runde: første rivaler for Crystal Palace, Liverpool og Premier League-klubbene
Den tredje runden av FA-cupen (første for Premier League- og Championship-klubber) finner sted 10.-11. januar 2026.
FA Cup når tredje runde, og dette betyr at Premir League og EFL Championship-klubber blir med i konkurransen for første gang. Konkurransen på The Football Association, den eldste nasjonale konkurransen i verden, er en av de mest prestisjefylte titlene i engelsk fotball, og skapte nylig overskrifter med seieren til Crystal Palace over Liverpool.
Vil en annen opprør skje denne sesongen? Det får vi vite fra helgen 10.-11. januar 2026, da den tredje runden finner sted, som vanligvis plasserer toppklubber (første og andre divisjon) med lavere rangerte klubber som har lyktes i de foregående rundene, selv om det vil være fire all-Premier League-kamper og fem all-Championship-kamper, inkludert Manchester United vs. Brighton og Everton vs. Sunderland.
Etter trekningen som ble gjort på mandag, er dette de 32 kampene for FA Cupens tredje runde :
- Wolverhampton Wanderers mot Shrewsbury Town
- Doncaster Rovers - Southampton
- Tottenham Hotspur - Aston Villa
- Port Vale - Fleetwood Town
- Preston North End - Wigan Athletic
- Ipswich Town - Blackpool
- Wrexham - Nottingham Forest
- Charlton Athletic - Chelsea
- Manchester City - Exeter City
- West Ham United - Queens Park Rangers
- Sheffield Wednesday - Brentford
- Fulham - Middlesbrough
- Everton - Sunderland
- Liverpool - Barnsley
- Burnley - Millwall
- Norwich City - Walsall
- Portsmouth - Arsenal
- Derby County - Leeds United
- Swansea City - West Bromwich Albion
- Salford City - Swindon Town
- Boreham Wood - Burton Albion
- Grimsby Town - Weston Super Mare
- Hull City - Blackburn Rovers
- Newcastle United - AFC Bournemouth
- MK Dons - Oxford United
- Cheltenham Town - Leicester City
- Cambridge United - Birmingham City
- Bristol City - Watford
- Stoke City - Coventry City
- Macclesfield - Crystal Palace
- Manchester United - Brighton & Hove Albion
- Sheffield United - Mansfield Town
Når spilles FA-cupens tredje runde?
Fullstendig tidsplan for tredje runde av FA-cupen (32. runde) vil bli kunngjort i fremtiden, etter diskusjoner mellom klubber, kringkastingspartnere og lokale myndigheter, men de vil finne sted mellom lørdag 10. og søndag 11. januar 2026.
Tror du det blir noen "gigant-drapsmenn" i FA-cupen i år? I fjor ble Arsenal slått ut på dette stadiet av Manchester United etter straffesparkkonkurranse.