Trekning av UEFA Champions League, Europa League og Conference League: Sendetider, hvordan du ser på og forventede dueller

En av de mest etterlengtede dagene for fotballfans er her. Ligafasen og utslagsfasen for UEFA Champions League, Europa League og Conference League er over, og vi går endelig inn i selve konkurransen: utslagskampene fra åttendedelsfinalene til finalene i mai. Og det starter i dag, med trekningen av Champions League, Europa League og Conference League.

Det blir samme arrangement, fredag 27. februar, i Nyon i Sveits, med forskjellige starttider:



Champions League-trekning: 12:00 CET, 11:00 GMT



Trekning av Europa League: 13:00 CET, 12:00 GMT



Trekning av Conference League: 14:00 CET, 13:00 GMT



Du vil kunne følge trekningen direkte på UEFA.com, UEFA.tv og den offisielle UEFA Champions League-appen.

Hvordan fungerer trekningen av Champions League

Trekningen vil være den samme for de tre turneringene: Klubbene pares sammen basert på plasseringene deres etter ligafasen, og det trekkes kuler fra skålene for å avgjøre hvilket av de to alternativene som skal velges.

Det er bare to alternativer for hvert av lagene, så det blir som å kaste mynt og kron, med 50 % sjanse for hvert lag... men avgjørelsen vil avgjøre hvilken side av braketten de havner på, og alle deres potensielle etterfølgende rivaler før finalen.

Som en påminnelse, dette er de potensielle duellene for trekningen på fredag :

Champions League



Paris Saint Germain mot Barcelona eller Chelsea



Newcastle mot Barcelona eller Chelsea





Galatasaray mot Liverpool eller Tottenham



Atleti mot Liverpool eller Tottenham





Real Madrid mot Sporting eller Manchester City



Bodo/Glimt mot Sporting eller Manchester City





Atalanta mot Arsenal eller Bayern



Leverkusen mot Arsenal eller Bayern



Europa League



Ludogorets eller Ferencvaros mot Porto eller Braga



Celtic eller Stuttgart mot Porto eller Braga





Panathinaikos eller Viktoria Plzen mot Midtjylland eller Betis



Fenerbahçe eller Nottingham Forest mot Midtjylland eller Betis





GNK Dinamo eller Genk mot Freiburg eller Roma



Brann eller Bologna vs. Freiburg eller Roma





PAOK eller Celta vs. Lyon eller Aston Villa



Lille eller Crvena Zvezda vs. Lyon eller Aston Villa



Konferanseligaen



Rijeka vs. Raków Częstochowa/Strasbourg



Fiorentina vs. Raków Częstochowa/Strasbourg





Sigma Olomuc mot Larnaca/Mainz



Crystal Palace mot Larnaca/Mainz





Lech Poznań vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk



Samsunspor vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk





Celje mot Sparta Praha/Athen



AZ Alkmaar mot Sparta Praha/Athen



Etter trekningen er det en kort pause før åttendedelsfinalene spilles i ukene 10.-12. mars og 17.-19. mars. Tok ditt lag seg til åttedelsfinalene i Champions League, Europa League eller Conference League i år?