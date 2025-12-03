Trekning av verdensmesterskapet i rugby for menn: Alle gruppene til verdensmesterskapet i rugby 2027 offentliggjort

HQ

Trekningen til verdensmesterskapet i rugby for menn 2027 fant sted onsdag morgen i Sydney, to år før turneringen som vil finne sted i Australia mellom 1. oktober og 13. november 2027. En større turnering, med 24 lag fordelt på seks grupper på fire. Flere lag enn noensinne, men samme antall kamper (7 kamper for de to lagene som nådde finalen) og med minimum 5 dagers hvile mellom kampene.

Gruppene er allerede kunngjort i onsdagens trekning. Dette blir det første verdensmesterskapet i rugby for menn for Spania (rangert som nummer 15 i verden) siden 1999, og også det første verdensmesterskapet i rugby som er merket som verdensmesterskap i rugby for menn, en nylig endring for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Puljer for verdensmesterskapet i rugby for menn 2027 (grupper)

Pulje A



New Zealand



Australia



Chile



Hong Kong



Pulje B



Sør-Afrika



Italia



Georgia



Romania



Pulje C



Argentina



Fiji



Spania



Canada



Pulje D



Irland



Skottland



Uruguay



Portugal



Pulje E



Frankrike



Japan



USA



Samoa



Pulje F



England



Wales



Tonga



Zimbabwe



Sør-Afrika vant tittelen i den forrige utgaven i 2023, og er fortsatt den nasjonen med flest titler, fire, siden turneringen ble opprettet i 1987. Kommer du til å følge verdensmesterskapet i rugby for menn i 2027?