Trekning og datoer for UEFA Nations League 2026/27: Spania mot England, Frankrike mot Italia...

Mens de fleste fotballfans teller dagene før VM 2026, gjør den neste utgaven av UEFA Nations League, den femte i rekken, seg klar til å rulle etter sommeren, da trekningen av ligafasen i 2026/27 UEFA Nations League i all stillhet fant sted torsdag. Gruppene for alle de 54 lagene er satt sammen (noen er fortsatt ikke bestemt), fordelt på fire ligaer.

De fire beste lagene fra forrige sesong, Frankrike, Tyskland, Spania og Portugal, ble plassert i ulike grupper i liga A, med store oppgjør som Frankrike mot Italia, Tyskland mot Nederland, Portugal mot Norge og "dødens gruppe" med Spania, England og Kroatia.

Nations League 2026/27 - format og datoer forklart

Som en påminnelse om Nations League-formatet, vil hvert lag spille seks kamper, én hjemme og én borte mot hver motstander i gruppen. Disse kampene vil finne sted mellom september og november 2026.

Vinnerne og nummer to i hver gruppe i League A vil delta i kvartfinaler i mars 2027. I det marsvinduet vil det også være opp- og nedrykkskamper mellom liga B, C og D.

Semifinalene og finalen spilles mellom 9.-13. juni 2027. Portugal er regjerende mester etter å ha slått Spania i juni 2025, og tok dermed sin andre tittel siden turneringen ble lansert i 2018/19.

Dette er gruppene for UEFA Nations League 2026/27:

Noen lag, med *, vil avgjøre sin kvalifisering etter sluttspillet i mars.

Liga A



Gruppe A1: Frankrike, Italia, Belgia, Tyrkia



Gruppe A2: Tyskland, Nederland, Serbia, Hellas



Gruppe A3: Spania, Kroatia, England, Tsjekkia



Gruppe A4: Portugal, Danmark, Norge, Wales



Liga B



Gruppe B1: Skottland, Sveits, Slovenia, Nord-Makedonia



Gruppe B2: Ungarn, Ukraina, Georgia, Nord-Irland



Gruppe B3: Israel, Østerrike, Republikken Irland, Kosovo



Gruppe B4: Polen, Bosnia-Hercegovina, Romania, Sverige



Liga C

Gruppe C1: Albania, Finland, Hviterussland, San MarinoGruppe C2: Montenegro, Armenia, Kypros, Latvia eller Gibraltar*Gruppe C3: Kasakhstan, Slovakia, Færøyene, MoldovaGruppe C4: Island, Bulgaria, Estland, Luxembourg eller Malta*

Liga D



Gruppe D1 Gibraltar eller Latvia*, Malta eller Luxembourg*, Andorra



Gruppe D2: Litauen, Aserbajdsjan, Liechtenstein

