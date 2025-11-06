Trekningen av ATP Finals: Jannik Sinner og Carlos Alcarazs rivaler i Torino

HQ

Trekningen til ATP Finals ble foretatt torsdag formiddag, og alles øyne er rettet mot den siste duellen mellom Carlos Alcaraz og Jannik Sinner: Sinner må vinne alt for å beholde sin status som verdensener, mens Alcaraz må vinne minst tre partier (i tilfelle Sinner vinner alt, noe som virker sannsynlig) for å gjenerobre tittelen som verdensener).

I denne konkurransen møtes sesongens åtte beste spillere, og finaleplassen er ennå ikke avgjort (det blir Felix Auger-Aliassime, med mindre Lorenzo Musetti vinner det hellenske mesterskapet denne helgen).

Konkurransen består av tre gruppespill, semifinaler og finale. Etter trekningen er dette gruppene (Sinner og Alcaraz vil aldri møtes før en eventuell finale, ettersom de er de toppseedede spillerne) :

Jimmy Connors gruppe



Carlos Alcaraz (1)



Novak Djokovis (4)



Taylor Fritz (6)



Alex de Miñaur (7)



Bjorn Borg Group



Jannik Sinner



Alexander Zverev (3)



Ben Shelton (5)



Felix Auger-Aliassime eller Lorenzo Musetti (8)



ATP-finalene finner sted 9.-16. november i Torino i Italia. Sinner eller Alcaraz, hvem tror du vil avslutte året som nummer 1 i verden?