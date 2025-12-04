Trekningen av FIFA World Cup 2026 på fredag: tidspunkter, hvor du kan se den og hvordan den fungerer

HQ

Det er snart tid for trekningen av FIFA World Cup 2026, fredag 5. desember i Washington D.C., seks måneder før VM begynner i USA, Mexico og Canada.

Tre vertsland for konkurransen, selv om USA vil ha flere kamper, inkludert finalen, og det vil være på Kennedy Center, med president Donald Trump til stede, når vi får vite dannelsen av de 12 VM-gruppene.

Hvordan fungerer trekningen av verdensmesterskapet 2026?

Denne gangen er det 48 lag, 16 mer enn vanlig, delt inn i fire potter etter FIFA-rangering. Hver gruppe på fire lag vil bli laget av ett lag fra hver av pottene, som er :



Pott 1: Canada, Mexico, USA, Spania, Argentina, Frankrike, England, Brasil, Portugal, Nederland, Belgia, Tyskland





Pot 2: Kroatia, Marokko, Colombia, Uruguay, Sveits, Japan, Senegal, Den islamske republikken Iran, Republikken Korea, Ecuador, Østerrike, Australia





Pot 3: Norge, Panama, Egypt, Algerie, Skottland, Paraguay, Tunisia, Elfenbenskysten, Usbekistan, Qatar, Sør-Afrika





Pot 4: Jordan, Kapp Verde, Curaçao, Ghana, Haiti, New Zealand, fire europeiske sluttspillvinnere, to interkontinentale sluttspillvinnere



Dette betyr at lagene fra samme pulje ikke møter hverandre før i utslagsrundene. Dette sikrer balanse og rettferdighet, ettersom gruppene blir så balanserte som mulig. Det er imidlertid noen begrensninger i trekningen:



Hver gruppe kan ikke ha mer enn to lag fra en UEFA-region (som utgjør 16 av de totalt 48 lagene).



Det kan bare være ett lag fra hvert av de andre konføderasjonene (AFC, CONCACAF, CAF, CONMEBOL og OFC) i hver gruppe



Spania og Argentina (de to øverst seedede lagene) og Frankrike og England (henholdsvis tredje- og fjerdeseedede lag) møtes ikke før i finalen; Spania og Argentina møter ikke England eller Frankrike før i semifinalen.



Når turneringen sparkes i gang 11. juni i Mexico, på Azteca Stadium, vil de to beste lagene i hver gruppe og de åtte beste lagene på tredjeplass kvalifisere seg til åttendedelsfinalene. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey 19. juli.

Slik ser du trekningen av VM 2026 på fredag

Trekningen av VM 2026 starter kl. 17:00 GMT (britisk tid), 18:00 CET fredag 5. desember.

Her er en liste over lokale kringkastere i Europa for VM-trekningen :



Belgia: Sporza, Auvio, VRT Max



Kroatia: HRT



Island RUV2



Norge NONRK, TV 2



Spania RTVE Play



Sverige: SVT2 SVT2



Sveits RTS, SRF



Storbritannia ITVX



