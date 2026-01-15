Trekningen i Australian Open er klar, og Alcaraz og Sinner er de første rivalene

HQ

Trekningen av Australian Open er gjort, og vi kjenner allerede til den potensielle veien for spillerne i den første Grand Slam-turneringen i tennissesongen 2026, inkludert verdens nummer 1 og 2, Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, som åpenbart er på hver sin side av braketten, noe som betyr at de bare vil støte sammen i en potensiell finale (noe som vil fortsette i hver eneste konkurranse de begge deltar i så lenge de forblir nummer 1 og 2, noe som virker nesten sikkert på dette tidspunktet).

Trekningen legger opp til en potensiell semifinale mellom Jannik Sinner og Novak Djokovic. Nole er selvfølgelig den mest erfarne spilleren, med ti seire i Australian Open, men det er bekymringer knyttet til hans alder og fysiske form, og Sinner har vunnet hver eneste gang de har møtt hverandre siden 2024, og leder 6-4 i innbyrdes oppgjør.

Sinner møter Hugo Gaston i første runde, og deretter enten James Duckworth eller Dino Prizmic i runde 64.

I mellomtiden har Alcaraz blitt satt opp mot Alexander Zverev, som er nummer tre i verden. De har 6-6 i innbyrdes oppgjør, men Alcaraz vant den eneste gangen de spilte mot hverandre i 2025, i semifinalen i Cincinnati Masters.

Alcaraz møter først Adam Walton i runde 128, og deretter enten Yannick Hanfmann eller Zacharo Svajda i runde 64.

Australian Open er allerede i gang med kvalifiseringsrundene, men hovedrundene begynner søndag 18. januar. Gleder du deg til årets første Grand Slam-turnering?