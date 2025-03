Treneren til Barcelona Sporting går viralt etter å ha møtt opp i smoking til en Libertadores-kamp

HQ

Barcelona Sporting Club, en av de mest suksessrike ecuadorianske fotballklubbene, vant 3-0 over den brasilianske klubben Corinthians i tredje runde av Copa Libertadores, den øverste klubbturneringen i Sør-Amerika. Seieren gjør at de er svært nær å kvalifisere seg til gruppespillet i den kontinentale turneringen, som finner sted mellom april og mai, med utslagsrunder mellom august og oktober, og finale 29. november.

Barcelona har en lang vei å gå før det. De få ecuadorianske klubbene som klarer seg gjennom kvalifiseringsfasen, overlever sjelden lenger enn gruppespillet, selv om Barcelona er en av de mest suksessrike, med semifinaleplass i 2021 og 2017. Den siste vinneren fra landet er Liga de Quito i 2008.

Det som imidlertid fanget oppmerksomheten til mange mennesker, og ikke bare fansen, var smokingen som treneren, Segundo Castillo (tidligere Everton- og Wolverhampton Wanderers-spiller), hadde på seg til kampen. Den har blitt omgjort til mange respektfulle memes, inkludert å gjøre ham til James Bond.

Hvorfor er en ecuadoriansk klubb oppkalt etter Barcelona?

Til tross for navnet og emblemet er den ikke tilknyttet FC Barcelona. Men da klubben ble grunnlagt for nøyaktig 100 år siden, var mange av de stiftende medlemmene fra Barcelona, og de hadde flertall for å kalle klubben Barcelona Sporting Club, i stedet for Deportivo Astillero, som er navnet på bydelen i Guayaquil.

Barcelona Sporting slo faktisk nettopp Corinthians, som har en tidligere Barça-spiller i stallen: Memphis Depay.

Barcelona SC har vunnet den ecuadorianske Serie A hele 16 ganger, den siste i 2020, og var to ganger finalist i Libertadores, i 1990 og 1998.