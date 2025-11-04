Trent Alexander-Arnold forventes å få en "fiendtlig reaksjon" i sin retur til Liverpool

HQ

Real Madrid besøker Anfield i kveld for Champions League-kampdag 4 mot Liverpool, noe som betyr at Trent Alexander-Arnold kommer tilbake til stedet han kalte sitt hjem i 20 år. Høyrebacken gikk fra å være en lokal helt i Liverpool og en høyt skattet spiller, til å bli utstøtt da han bestemte seg for å ikke forlenge med Liverpool og heller signere for Real Madrid, klubben som to ganger slo Liverpool i Champions League-finalen (2018 og 2022).

Hvordan vil folk reagere når de ser Trent igjen? Vil de juble for ham som en belønning for alle årene i rødt, eller vil de buhe av ham (slik de gjorde i hans siste kamper forrige sesong)? Paul Gorst, journalist i Liverpool Echo, sier at han forventer at han vil få "en fiendtlig mottakelse".

"Jeg tror det var ganske mye uenighet blant Liverpool-fansen da han kom inn fra benken mot Arsenal i mai. Noen buet, andre gjorde det ikke. Jeg tror det vil være mye mer enighet denne gangen. Det er sannsynlig at det blir en fiendtlig mottakelse. Jeg vet ikke om alle fansen vil være enige, men dersom han kommer inn på banen, vil det trolig bli en veldig fiendtlig mottakelse for hans retur, sier han til Marca.

En annen journalist som følger Liverpool, Juan Yagüe, forklarer hvorfor mange Liverpool-fans fortsatt bærer nag til ham: "Spillerens mangel på åpenhet var veldig upopulær. Han fikk det til å virke som om avgjørelsen ikke var tatt, og på presentasjonen med Real Madrid sa han at han hadde ventet lenge på at dette skulle skje."

"Jeg tror det kommer til å være delte meninger, men de fleste er fortsatt preget av det som skjedde i fjor, så det kommer til å bli litt applaus, men mest buing."

Det gjenstår å se om Trent Alexander-Arnold kommer til å spille, men det er lite sannsynlig, ettersom han fortsatt er på bedringens vei etter en skade og spilte sist i 13. september, for to måneder siden. Xabi Alonso velger kanskje ikke å utsette ham for presset ved å spille mot lagkameratene, som heller tar imot Trent med åpne armer. "Jeg vet ikke med fansen, men jeg kommer til å gi ham en klem når jeg ser ham. Han er en venn", sier Liverpool-spilleren Ryan Gravenberch.