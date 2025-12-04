Trent Alexander-Arnold føyer seg inn i rekken av skadde Real Madrid-forsvarere: Borte i to måneder

HQ

Real Madrid har bekreftet omfanget av Trent Alexander-Arnolds skade: Han blir borte i omtrent to måneder. Den engelske venstrebacken, som begynte å bli fast inventar i troppen og hadde en av sine beste kamper med Madrid i 3-0-seieren over Athletic Club, der han assisterte Mbappé til det første målet, har pådratt seg en muskelskade i rectus anterior quadriceps i venstre bein.

Real Madrid har aldri prognostisert fraværstiden for skadde spillere, men ifølge spanske medier vil han være ute i to måneder. Det betyr at han ikke vil spille resten av året, og kanskje kommer han ikke tilbake før i februar 2026, og går glipp av viktige milepæler som slutten av Champions League-ligafasen og den spanske supercupen, der Real Madrid skal møte Atlético de Madrid og, hvis de vinner, kan møte Barcelona 11. januar.

Trent føyer seg inn i rekken av skadde spillere for Real Madrid, som inkluderer veteranen Dani Carvajal, som spiller i samme venstrebackposisjon som Trent, og som ikke forventes å være tilbake før i slutten av januar. Den posisjonen vil mest sannsynlig bli fylt av Federico Valverde, som allerede har spilt der. Tidligere denne uken ble også Mendy skadet bare to kamper etter at han kom tilbake. Alle de skadde Real Madrid-spillerne for øyeblikket er forsvarsspillere.

Liste over alle skadde Real Madrid-spillere:



Trent Alexander-Arnold



Ferland Mendy



Dani Carvajal



David Alaba



Dean Huijsen

