Trent Alexander-Arnold offisielt annonsert som Real Madrid-spiller

HQ

I dag var dagen Real Madrid valgte å offentliggjøre Trent Alexander-Arnold som den nye spilleren i hvitt. Den 26 år gamle engelske forsvarsspilleren, som er født i Liverpool og ble buet ut da han annonserte at han forlot klubben etter å ha spilt hele livet der, snakket flytende spansk på sin første pressekonferanse som Real Madrid-spiller, og valgte nummer 12 i ryggen.

"En stor grunn til at jeg kom var for å være en del av den fantastiske historien klubben har. Være en del av suksessen fremover, og bli en del av et spennende ungt lag med mye potensial som har manageren til å vinne trofeer", sa Alexander-Arnold, som la til at han har lært seg spansk i noen uker.

Pressen ble forvirret da han sa at han hadde ventet lenge på å flytte fra Liverpool. "For å oppklare det, med å vente lenge mener jeg et par uker. Ikke år", men la til at "uansett om du støtter klubben eller ikke, må du respektere trofeene som klubben vinner". Blant disse var to Champions League-finaler, i 2018 og 2022, som Liverpool og Alexander-Arnold tapte mot Real Madrid...

Høyrebacken reiser om få dager til USA som en del av den utvalgte troppen til VM for klubblag. Dette er datoene og klokkeslettene for hans første kamper i hvitt.