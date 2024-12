Trent Alexander-Arnold villeder Liverpool- og Real Madrid-fansen

HQ

Trent Alexander-Arnold har lenge vært meldt som Real Madrids neste signering til sommeren, eller til og med i januar dersom Liverpool er villige til å forhandle. Midtbanespilleren, som er født i Liverpool, har vært verdsatt av de "røde" som en av deres egenproduserte stjerner, men kontrakten hans med Liverpool går ut i 2025.

Alexander-Arnold har spilt hele livet i Liverpool helt siden han var liten, men ifølge flere rapporter vil han signere for Real Madrid neste sesong, sammen med kompisen Jude Bellingham. I den siste Liverpool-kampen, en 5-0-seier der han scoret sitt første mål for sesongen, feiret han imidlertid med en gest som noen oppfattet som et nikk til Liverpool-fansen: Han beveget fingrene som en liten munn, og antydet at alt snakket rundt ham bare er sladder med liten troverdighet.

Betyr det at ryktene var usanne og at Alexander-Arnold planlegger å si nei til Florentino Pérez og bli i Liverpool? Sannheten er at den gesten kanskje ikke betyr noe. Mange har påpekt at den målfeiringen faktisk var den samme som Jude Bellingham brukte i et av sine siste mål for Borussia Dortmund i 2023, med lignende ubekreftede rykter om hans overgang. En måned senere ble han annonsert som Real Madrid-spiller.

De fleste medier i Spania sier at det nesten er gitt at Alexander-Arnold vil signere for Real Madrid neste sommer, og styrke en svekket midtbane etter at Kroos forlot klubben. Hans posisjon, høyrebacken, er for tiden okkupert av Lucas Vázquez etter at Carvajal ble skadet for resten av sesongen, så det ville ikke være utenkelig om Florentino ønsker å betale litt mer og signere ham på vinterens overgangsmarked...