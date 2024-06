Treyarch lover at Black Ops 6s Omnimovement på PC og Intelligent Movement ikke vil være ubalansert sammenlignet med vanlig

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 bringer noen store endringer til serien, men en av de viktigste tilføyelsene til serien kommer uten tvil til å være Omnimovement, en ny mekanikk som lar deg sprinte og dykke hvor du vil.

Noen spillere er kanskje bekymret for Omnimovement og Intelligent Movement og hvordan de vil være i forhold til den gamle, vanlige bevegelsen vi er vant til. Matt Schrantz, Associate Design Director på spillet, snakket med oss om hvordan han tror ting vil arte seg ved lansering.

"Vi har vært spesielt oppmerksomme på hver enkelt person med ting som Intelligent Movement, som

kom egentlig da vi tenkte på gamepads og kontrollere, men det fungerer også bra på tastatur og mus," sier Schrantz. "Som jeg sa i presentasjonen, konverterte vi faktisk noen spillere til og fra, for eksempel min våpenansvarlige, som lenge hadde spilt med tastatur og mus, og da vi introduserte Intelligent Movement, trengte han ikke å klikke lenger. Jeg ser at han tar opp en kontroller litt oftere. Men nei, vi streber alltid etter balanse uavhengig av periferiutstyr eller ferdighetsnivå, og som jeg sa, det er da ting som Intelligent Movement blir til."

På spørsmål om spillerne ville se noen stor fordel ved å ta disse alternativene, hadde Schrantz følgende å si :

"Jeg mener, som vi har sagt før, målet er at spillerne skal kunne fokusere på hva de vil gjøre, og ikke hvordan de skal gjøre det. Det har alltid vært målet fra dag én. Så vi gir ingen fordeler eller muligheter som du ikke kan gjøre manuelt. Det handler egentlig om å betjene hver enkelt spillers foretrukne spillestil. Jeg tror det er en tilgjengelighetsfunksjon også, ikke sant? Hvis du har leddgikt eller andre problemer med hendene som gjør at du ikke kan klikke på en knapp, og det er for så mange forskjellige spillere, enten du er en konkurransespiller som er lei av å klikke på L3, som jeg noen ganger er lei av å klikke på L3, og jeg vil bare skyve køllen fremover og sprinte, ikke sant? Så det er ikke en funksjon som passer for alle, og forhåpentligvis kan alle spillere se på alle de intelligente bevegelsesinnstillingene og finne det oppsettet de foretrekker."

Hold utkikk etter all vår Summer Game Fest-dekning og et dypdykk i Call of Duty: Black Ops 6's gameplay.