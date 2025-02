Treyarch medstifter og tidligere Skydance-president påberoper seg skyldig i å krasje drone i brannslukkingsfly i LA

HQ

Treyarch medstifter og tidligere Skydance-president Pete Akemann har erklært seg skyldig i å ha fløyet en drone inn i et brannslukningsfly som taklet LA-brannene i forrige måned.

Den 9. januar krasjet Akemanns drone inn i flyet og tvang det til å bli satt på bakken. Ifølge The Hollywood Reporter forårsaket dronen skade på flyets venstre vinge, noe som holdt det ute av lufta i flere dager.

Lokale myndigheter klarte å spore dronen tilbake til Akemann, som erkjente seg skyldig i usikker bruk av et ubemannet luftfartøy. Han slipper fengsel, men må avtjene 150 timers samfunnstjeneste og betale de 65 000 dollarene det kostet å reparere flyet.

Akemanns forsvarer sier at han "aksepterer ansvaret for sin alvorlige feilvurdering, og samarbeider med myndighetene for å gjøre det godt igjen." Men advokatene hans påpekte også "en rekke formildende faktorer som vil komme frem i løpet av rettssaken, blant annet at Akemann stolte på DJI-dronens sikkerhetsfunksjon for geografisk inngjerding, og at denne funksjonen ikke fungerte."

Det ble innført et midlertidig forbud mot å fly droner under skogbrannene, noe som igjen viser hvorfor dette har blitt tatt så alvorlig av myndighetene.