Trials of Mana, Legend of Mana og Final Fantasy Pixel Remaster kommer til Xbox i dag

Som vi rapporterte tidlig i morges, så det ut til at Square Enix hadde en Final Fantasy-overraskelse i vente for Xbox-fans på Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast, nemlig utgivelsen av deres remastered Final Fantasy-samling med del 1-6.

Og ... det skjedde. Ikke bare det, for Final Fantasy Pixel Remaster slippes i dag, så du kan laste den ned veldig snart (i skrivende stund er den ikke tilgjengelig på Xbox Store, men i løpet av de neste timene bør du kunne glede deg over denne ultra-massive samlingen).

Men Microsoft og Square Enix hadde to overraskelser til i vente. De slipper både Trials of Mana og Legend of Mana på Xbox i dag. Førstnevnte, ofte referert til som Secret of Mana 2, hadde opprinnelig premiere for Super Nintendo i Japan i 1995, og er beryktet for aldri å ha blitt offisielt utgitt i Vesten. Først i 2019 ble det introdusert som en del av Collection of Mana, og det fikk da den vestlige tittelen Trials of Mana.

Legend of Mana ble utgitt i 1999 for PlayStation, men ble utgitt på nytt i en remastret versjon i 2021, og det er denne som nå utgis for Xbox.

Som vanlig tilbyr begge disse Mana-spillene lokalt samarbeid (noe det nylig utgitte Visions of Mana ble kritisert for å mangle), og for å gjøre ting enda bedre er de inkludert i Game Pass. Hvorfor ikke laste ned litt japansk rollespillmagi og kanskje ha det gøy sammen med noen du liker?