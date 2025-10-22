Trials-utvikleren RedLynx kunngjør restruktureringsforslag som en del av Ubisofts kostnadsbesparende tiltak

HQ

Ubisoft har avslørt et nytt kostnadsbesparende tiltak som vil målrette utvikleren RedLynx, kjent for sitt arbeid hovedsakelig på Trials -serien.

Kunngjort i et blogginnlegg, heter det at et "restruktureringsforslag" er levert som til slutt vil sikte på å "forenkle, redusere kostnader og sikre en sterkere prioritering og effektivitet i hele selskapets verdensomspennende studionettverk."

Jepp, dette er mye hokus pokus, men hvis du koker det ned, er det en kostnadsbesparende politikk som vil resultere i oppsigelser. I uttalelsen står det eksplisitt at det vil bli en reduksjon på maksimalt 60 stillinger som en del av dette forslaget, men at vi ikke vil få vite de nøyaktige detaljene før forhandlingene begynner 30. oktober og eventuelt avsluttes i slutten av november. Forslaget vil også bare påvirke produksjons- og administrasjonsteamene.

Dette er også en del av et forsøk på å endre hvordan RedLynx går frem for å lage spillene sine, ettersom det snart vil bli lagt vekt på et "multiplattform-oppsett" for "små skjermer", og at vi vil se dette i praksis i to kommende mobilprosjekter.

Administrerende direktør i RedLynx, Celine Pasula, har uttalt seg om denne endringen: "Vi er sikre på at RedLynx, med de foreslåtte endringene, vil fortsette å spille en meningsfull rolle i Ubisofts fremtid - ved å drive frem teknisk fortreffelighet på mobile enheter, og styrke Ubisofts evner på tvers av og på flere plattformer på små skjermer for å utvide publikumsrekkevidden vår."

Tror du dette til syvende og sist vil være gunstig for fremtiden til RedLynx?