Trickstyle-musikken slippes på vinyl

Husker du Criteron Games' futuristiske hoverboard-spill som ble sluppet på Dreamcast for 22 år siden? Den gamle klassikeren får nå sitt elektroniske lydspor trykket på vinyl av Respawned Records. Det er fryktelig undervurdert musikk inspirert av blant annet Aphex Twin og som definitivt bør nytes og gjenoppdages av gamle så vel som nye fans. Lytt til et av sporene her, og om det faller i smak kan du nå kjøpe et eksemplar av denne flotte vinylen via lenken ovenfor.

Prisen er 25 dollar og plata kommer i to ulike varianter: gjennomsiktig oransje og noe de kaller "velodrome two color mixture".