Trine 5: A Clockwork Conspiracy er det nyeste spillet i den finske Frozenbytes serie med samarbeidspuslespill. Etter en mislykket flørt med 3D-spill i Trine 3: The Artifacts of Power, vendte serien tilbake til det elskede og utmerkede 2,5D-spillet med Trine 4: The Nightmare Prince, og heldigvis fortsetter Trine 5: A Clockwork Conspiracy i samme spor.

Nok en gang tar du på deg rollene som tyven Zoya, ridderen Pontius og trollmannen Amadeus, der sistnevnte ufrivillig oppholder seg på et kursted fordi han fortsatt har problemer med kona Margaret. Hun har bedt ham om å finne et annet sted å bo, og heldigvis får han bo gratis på spaet mot at de bruker navnet hans i markedsføringen. Med denne pausen i bakhodet må de tre heltene slå seg sammen igjen, denne gangen for å kjempe mot en hær av mekaniske riddere som har erstattet landets vanlige riddere, og bak dem står onde krefter som vil ta over landet.

Historien er ikke hovedfokuset i disse Trine-spillene, men bare en god unnskyldning for å begi seg ut på et vakkert eventyr med massevis av fysikkbaserte gåter. Som alltid tar du kontroll over spillets tre figurer, og hvis du spiller alene, kan du bytte mellom dem ved å trykke på en knapp. Hvis du spiller med opptil tre venner, styrer dere hver deres figur.

Den ivrige leser vil ha lagt merke til at det også er mulig å spille med fire spillere i co-op, selv om det bare er tre figurer i Trine 5. Hvis du velger å spille "Unlimited", kan opptil fire spillere velge hvilken figur de vil, slik at det for eksempel kan være to Zoyaer og to Pontius-er. Hvis du spiller "Classic", kan det være opptil tre spillere med hver sin figur. Og begge modusene kan spilles enten lokalt eller online.

Det er mange fysikkbaserte gåter å løse, og de resterende hjernecellene du måtte ha, blir ofte satt i arbeid for å løse de ulike gåtene. Figurene har hver sine styrker og evner som må utnyttes - gjerne i kombinasjon med de andre figurene. Pontius the Knight er en formidabel kriger bevæpnet med sverd, skjold og en stor hammer. Styrken og kampegenskapene er selvsagt hans styrke, og med skjoldet kan han for eksempel omdirigere vannstråler eller sende prosjektiler tilbake mot flyvende mekaniske fiender. Sverdet kan også kastes hardt inn i vegger slik at det blir sittende fast og fungerer som en ekstra plattform.

Zoya, den kvinnelige tyven, kan bruke pil og bue og tau til å treffe fiender på avstand og bruke tauet til å trekke plattformer eller svinge seg fra dem. Hun kan også nå steder som ingen av de andre figurene kan nå ved å strekke tauet mellom to ankerpunkter for å lage broer. Pilene hennes kan rikosjettere fra vegger, og hvis de flyr gjennom en brannfakkel, blir de automatisk til ildpiler som for eksempel kan få kruttønner til å eksplodere.

Trollmannen Amadeus har magi i fingerspissene og kan flytte rundt på gjenstander i omgivelsene eller trylle frem store metallbokser, planker og kuler fra løse luften. Disse kan deretter brukes til å aktivere trykkfølsomme plater på gulvet eller lage trapper slik at han kan nå høye plattformer med mer. Senere i spillet kan hver av de tre heltenes evner oppgraderes og kobles sammen, og du begynner også å leke med tyngdekraften - jo lenger du kommer, desto mer forvirrende blir gåtene.

Et av kjennetegnene ved Trine-spillene har alltid vært den vakre, fargerike og eventyrlige grafikken - og det er heldigvis ikke noe nytt i Trine 5: A Clockwork Conspiracy. De tre heltene våre kommer gjennom noen av de flotteste og mest eventyrlige områdene på reisen. Bakgrunnen er fantastisk detaljert og stemningsfull, og du stopper ofte opp for å nyte den vakre grafikken før du går videre. Animasjonene av våre tre helter er også flotte, og hele den visuelle siden er nesten som en samling vakre illustrasjoner fra en eventyrbok. Det hele bakes opp av et flott lydspor med fine lydeffekter og gode stemmer.

Frozenbyte tar ikke mange sjanser med Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Det er nok et spill basert på det etter hvert velkjente Trine-manuset - det er noen nye gåter, nye egenskaper og lignende, men i bunn og grunn er det mye av det samme som før. Det er faktisk helt greit for meg, selv om man kan savne litt innovasjon her og der.

Men hvis du liker puslespill der selv den minste oppgave kan være en utfordring, er Trine 5: A Clockwork Conspiracy et veldig bra spill å velge. Det er vakkert, det er mange gode gåter, og det fungerer godt både alene og sammen med noen venner i sofaen.