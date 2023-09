Tripwire forteller oss hvordan de gjør Killing Floor 3s Zeds så skremmende som mulig

HQ

Selv om det fortsatt ligger noen år frem i tid, og spillet foreløpig ikke har noen utgivelsesdato eller noe utgivelsesvindu, avslørte Gamescom Opening Night Live at Tripwire Interactive for øyeblikket er i ferd med å lage et helt nytt Killing Floor-spill. Killing Floor 3 Vi fikk sjansen til å ta en prat med Tripwire under besøket i Köln, og fikk vite mer om spillet direkte fra Bryan Wynia, som er spillets kreative leder.

I løpet av intervjuet, som du kan se i sin helhet nedenfor, spurte vi Wynia hvordan teamet forbedrer seg og gjør Zeds mer skremmende enn noensinne i den kommende tredje delen.

Wynia svarte: "Horazine har hatt noen tiår på seg til å forbedre hvordan de bygger opp zombiene og gjøre dem mer utfordrende for spillerne å kjempe mot, siden spillet foregår i en ikke altfor fjern fremtid. Og vi som utviklere innser at alt fra blod til lyd og visuelle tilbakemeldinger fra VFX gjør at våpnene føles mer effektive.

"Det er veldig givende å skyte noe. Vi har jo for eksempel vist dere kjøttstykket, ikke sant? Det å kunne skyte av deler av visiret hans og se det grusomme som er under det, de liksom livløse, han har ikke engang øyne. Som du ser i teasertraileren vår, har vi faktisk bare skrapt dem ut. Vi har sikkert brukt mye mer tid og penger på å beskrive hvordan utviskede øyne høres ut. Så ja, det krever noen veldig alvorlige samtaler.

"Men å kunne se det i spillet, der du skyter av visiret og det er en slags livløs skapning som stirrer på deg, gjør at du ikke kan se den i øynene og be om tilgivelse og prøve å snakke deg ut av det. Da er du så godt som ferdig."

Se hele intervjuet for å få vite hvordan Unreal Engine 5 vil gjøre det mulig for teamet å realisere visjonen sin for Killing Floor 3, og også hva noen av de nye fiendetyper vil inneholde og hvordan de vil sette en stopper for spillerne.