Tripwire har gjemt påskeegg i sine Killing Floor 3-trailere

Så sent som i går fortalte vi alt om tiden vår med å spille Killing Floor 3 i en forhåndsvisning som du kan lese i sin helhet her. Men det var ikke det eneste Killing Floor 3 -innholdet vi hadde på lager, da vi også snakket med kreativ direktør Bryan Wynia i et intervju der vi diskuterte balansen mellom enspiller- og flerspillerdelen av actionspillet, hvordan det vil bli utvidet i fremtiden med ytterligere støtte og oppdateringer, og også hvordan Tripwire håndterer det å fortelle en historie og gi fansen en fortelling å nøste opp i.

Når det gjelder sistnevnte punkt, forklarte Wynia at påskeegg og skjulte referanser og hemmeligheter vil være en av de viktigste måtene Tripwire fortsetter å bygge ut Killing Floor 3 -verdenen på. Dette er ikke engang en ny filosofi, ettersom teamet har gjemt hemmeligheter i vanlig syn i flere måneder allerede ved å slippe utdrag av informasjon og påskeegg i hver av trailerne. Wynia forklarer :

"Ja. Så vi har mange muligheter til å fortelle en historie. Og jeg tror at en av de største for meg er miljøhistoriefortelling, ikke sant? Hver eneste tekstbit, hver eneste piksel du ser på skjermen, har teamet hos Tripwire jobbet hardt med å prøve å kommunisere den historien. Hvilke Horzine-sikkerhetsvakter ble revet i filler her, og hvorfor? Slike ting.

"Selv inne i huben er jeg besatt av å gjemme påskeegg og antyde fremtiden. Du vil legge merke til dette i Z-avsløringsvideoene våre. Vi gjemmer én frame for å antyde hva som kommer til å skje. Det er skjulte påskeegg overalt som bidrar til å kommunisere hva som kommer etter lanseringen, men også hva som er historien i verdenen. Hvorfor er du her?

"Det største verktøyet vi har, bortsett fra miljøfortellingen, er de nye fortellingsoppdragene våre. Dette gir spillerne et formål når de beveger seg gjennom rommet, slik at de kan gå gjennom og faktisk etterforske en massakre som skjedde på et bestemt kart. Kanskje finne ut om denne skurkaktige Horzine-ansatte og hva de holdt på med. Så det er noe jeg virkelig gleder meg til at spillerne skal få oppleve. Og det er et fantastisk verktøy for oss til å bidra til å bygge opp den butikken og historien i verdenen på Killing Floor 3."

Han fortsetter litt lenger ved å legge til: "Jeg vil ikke røpe alt akkurat nå, men vi har bokstavelig talt fortsatt å jobbe med hvordan historien utvikler seg, hvilke nye karakterer som kommer, og også hvilke nye fiender som kommer. Jeg vil si dette, at spillerne faktisk kan se gjennom noen av trailerne våre, og når de slippes, er det påskeegg i en rekke kart og områder som kan hjelpe dem å begynne å samle ideer om hva noen av disse nye områdene vil være, hva noen av disse nye fiendene vil være, og nye medlemmer som vil bli med i Nightfall-teamet."

Du kan se hele intervjuet med Wynia nedenfor for å høre hvordan Tripwire har brukt den nyeste teknologien for å få Killing Floor 3 til å føles enda mer oppslukende, hvordan spillet har blitt designet for å være et perfekt sted for nye og tilbakevendende fans å kose seg, og mer.