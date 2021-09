Tripwire-sjefen slutter etter abort-kommentar

HQ

Ved å lage spill som Killing Floor 2 og Maneater, samt utgi spill som Chivalry 2 har Tripwire Interactive blitt litt mer kjent i spillindustrien. Dessverre fikk selskapet langt mer oppmerksomhet for tre dager siden da John Gibson, CEO hos Tripwire, la ut en Twittermelding som viste hans støtte for at Texas nå forbyr abort etter bare seks uker og gir en rekke måter å hjelpe til med å opprettholde dette på. Som forventet førte dette til mange opphetede meldinger både fra privatpersoner og samarbeidspartnere, så nattens annonsering var vel bare et tidsspørsmål.

Tripwire Interactive skriver at Gibson sin kommentar ikke reflekterer selskapets holdninger, så han har nå tredd av med middelbar virkning. Den tidligere visepresidenten, Alan Wilson, overtar som CEO.