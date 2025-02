Tro det eller ei, men Euphoria: Sesong 3 er faktisk i produksjon

Sagaen om å holde seg oppdatert på Euphorias tredje sesong har vært ganske forvirrende. Etter ryktene om store endringer i plottet og handlingen (som i stor grad dreide seg om det faktum at skuespillere i midten av 20-årene og oppover ikke kan fortsette å spille tenåringer for alltid) og Angus Clouds tragiske bortgang nådde det et punkt der det virkelig ikke så ut til at serien noensinne ville komme tilbake. Overraskelse! Den kommer tilbake, og den er faktisk i produksjon akkurat nå.

HBO har bekreftet så mye i et innlegg på X, hvor vi får et glimt av Zendayas karakter Rue. Vi får ikke vite noe mer enn at serien er i produksjon, noe som betyr at det kan bli sent i 2025 at vi ser den, eller mer sannsynlig en gang i 2026 at den debuterer på TV-er over hele verden.

Denne bekreftelsen kommer også etter at et rykte i juli sa at produksjonen skulle starte i januar 2025, noe som kort tid etter virket usannsynlig da Zendaya tok bladet fra munnen og nevnte at hun ikke hadde ingen anelse om hva som skjedde med serien. Uansett var det tydeligvis noen som ljuger, for produksjonen startet nesten nøyaktig når det tidligere ryktet antydet.