Trofé Pikachu Pokémon-kort ser $ 82,000 XNUMX bud på auksjon

Goldin, auksjonshuset som er kjent for sine rekordstore samleobjekter, viser nok en gang hvilken verdi noen sjeldne Pokémon-kort kan ha. Vi har alle hørt om sjeldne Charizards og Pikachus som har tjent hundretusener, om ikke millioner, på auksjon nå, men det er likevel imponerende å se hvor mye penger disse gjenstandene kan innbringe.

Nylig dukket det opp en annonse på Goldins nettsted for en samling av tre Trophy Pikachu-kort. 1997-1998 Japanese Promo 2nd Tournament Trophy Pikachu er et kort som er veldig vanskelig å få tak i, enten du ønsker å få tak i gull-, sølv- eller bronsekortene. Alle tre er tilgjengelige i denne samlingen, men prisen skyter allerede i været for dem. I skrivende stund ligger budet på $ 82,000. Det er tre uker igjen på auksjonen også, så forvent at prisen vil stige.

Et annet sted auksjonerer Goldin også bort et uklippet ark med holofoil-kort fra Pokémon-basesettet fra 1999. Dette året markerer første gang Pokémon-kortene ble trykket på engelsk, og allerede ser vi også prisstigningen for denne gjenstanden. Riktignok ligger budet på 22 000 dollar akkurat nå, noe som ikke er et like stort tall som Pikachu-kortene til 82 000 dollar, men det fortsetter å vise oss hvor mye folk er villige til å betale for Pokémon-kort.

Vi er sikre på at denne artikkelen, i likhet med mange andre som viser hvor mye folk er villige til å betale for sjeldne kort, vil få deg til å grave gjennom den gamle samlingen din for å finne et vanskelig å finne. Det skader jo ikke å sjekke, og kanskje du snubler over noe gull fra et gammelt sett.

