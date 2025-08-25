Troféjeger når 15 000 Playstation-platinums

HQ

Som med så mange andre hobbyer, finnes det alltid noen som tar ting til det ekstreme. En av dem er den selverklærte troféjegeren timpurnat, som nettopp har feiret noe de fleste Playstation-spillere ikke engang våger å drømme om: 15 000 platinums.

I et innlegg på sosiale medier avslørte timpurnat at han nå har nådd nivå 999 på Playstation Network, etter å ha oppnådd 100 % fullføring i svimlende 15 000 spill og samlet totalt 387 000 trofeer. Denne prestasjonen plasserer ham på andreplass i verden. Helt på topp ligger dav1d_123, som også er den offisielle Guinness-rekordholderen for flest platinatroféer, med 15 489 platinatroféer og over 21,2 millioner poeng.

timpurnat deler ofte fremgangen sin i sanntid på sosiale medier, og da platina nummer 14 929 ble låst opp i Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, skrev han :

"Fin musikk og lett platina, jeg ble overrasket over å se at de gjorde denne så mye enklere enn tidligere oppføringer. Selv om du mislykkes med en sang, går du fortsatt videre mot platina."

I dette tempoet er ikke spørsmålet om timpurnat kommer til å innta den globale førsteplassen - men når.

Hvor mange platinaplater har du?