Troféliste ser ut til å antyde at Highguard faktisk vil lanseres neste uke

Etter avsløringen på slutten av The Game Awards i desember, har vi nesten ikke hørt noe fra utvikleren Wildlight Entertainment om deres skytespill Highguard. Selv om det ofte kan være ganske normalt for et videospill, er det absolutt ikke normalt for et spill som var forventet å lanseres rundt seks uker etter presentasjonen for verden.

Vi er nå rundt fire dager unna Highguards lansering, og det er fortsatt ikke flere nyheter eller informasjon om spillet. Selv om det har sett flere fans gruble over spørsmålet om tittelen faktisk vil komme som planlagt 26. januar, ser dette fortsatt ut til å være planen.

Vi sier dette fordi Exophase nå har delt hele Trophy -listen for Highguard, noe som gir ytterligere bevis for at lanseringen vil skje som planlagt om noen dager. Totalt er det 33 Trophies å tjene (som sannsynligvis er en direkte representasjon av Achievement -listen på Xbox / Windows), og mange av dem som gjelder for Raid Mode spillmodus.

Du kan se hele listen over Trophies ovenfor, og husk at Highguard forventes å slippe på PC, PS5 og Xbox Series X / S som en gratis å spille tittel.