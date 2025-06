Troll 2-trailer har ikke bare ett, men to troll

HQ

Da filmen Troll kom på Netflix for tre år siden ble den en massiv suksess for strømmetjenesten, så stor at arbeidet med en oppfølger ganske raskt ble satt i gang. Nå er det snart tid for den begivenheten, for Troll 2 kommer så snart som 1. desember, og vi har en ny trailer som gir en forsmak på hva den vil by på.

Det viktigste å merke seg er at nå har enda et troll våknet, og dette trollet er enda mer ødeleggende enn det første, en skapning som river Norge i filler uten samvittighetskvaler. Dette fører til at Nora, Andreas og kaptein Kris må trå til for å stoppe monsteret, noe som tilsynelatende blir mer utfordrende når et troll nummer to kommer inn i ligningen.

Men ikke ta oss på ordet, sjekk ut den nye traileren nedenfor.