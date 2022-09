Da Guitar Hero var på topp, pleide en av de mest tilbakevendende vitsene å fokusere på hvor underholdende det ville vært hvis vi hadde rytmespill som fokuserte på andre mer rare instrumenter som basstuba, kastanjetter eller sekkepipe. Ikke så seriøse ønsker selvfølgelig, men hvem hadde gjettet at mer enn femten år etter at Harmonix sitt hitspill ble lansert, skulle vi faktisk få se noe som Trombone Champ. Et spill som er like mye spøk som det er ren briljans, ja faktisk et av årets mest essensielle spillopplevelser.

For du har virkelig ikke levd før du har opplevd Gioachino Rossinis William Tell Overture bli totalt massakrert av en dum, virtuell trombonist med den musikalske evnen til en femåring. Resultatet er like ofte et tut som en fiselyd, og Trombone Champ er derfor også svært vanskelig å ta spesielt seriøst. Det er et spill helt klart ment som lett underholdning. Men under all latteren skjuler det seg også et overraskende kompetent og velutviklet rytmespill som krever en godt trent, rask arm samt en god rytmefølelse for å lykkes.

Spillmessig er Trombone Champ behagelig enkelt og du styrer enkelt blåseinstrumentet ditt ved å flytte datamusen opp eller ned for å simulere draget, og klikke for å simulere blåsing. Da er det nødvendig å holde pekeren på linje med notatene som strømmer mot deg på skjermen. Kort oppsummert minner det layoutmessig mye om de fleste andre mer eller mindre kjente rytmespillene på markedet og er utrolig lett å sette seg inn i. Men samtidig så fantastisk utfordrende å faktisk mestre.

I motsetning til Guitar Hero eller mange av de andre kjente spillene i sjangeren, handler Trombone Champ ikke bare om rytme og timing, men mer om tonehøyde og nøyaktighet. Som legger til et uventet lag av kompleksitet som overraskende nøyaktig simulerer hvordan man faktisk håndterer et messinginstrument i virkeligheten, og det krever mye finesse for å få tutingen din til å flyte på en jevn og naturlig måte. Oftere enn ikke utarter blåsingen til ren parodi fremfor noen genial musikalsk tolkning.

Totalt byr spillet på tjuefem klassiske musikkstykker å tute i takt til, hvorav de fleste er lånt fra det offentlige rom med en håndfull originale komposisjoner fra selve spillstudioet drysset inn i miksen. God Save the King, Beethovens femte symfoni, William Tell Overture og Take Me Out to the Ball Game er bare noen få eksempler på de messingvennlige låtene du vil like, og utvikleren Holy Wow har allerede nevnt at flere nye musikkstykker vil legges til i fremtiden.

Selvfølgelig er det også et vell av bonusgreier å låse opp i spillet, alt fra samlekort som representerer mer eller mindre kjente musikere til nye tromboner og karakterer. Poengene som brukes til dette kalles toots og opptjenes gjennom vanlig spilling. Jo bedre du presterer med blåseren din, jo flere toots samler du. Trombone Champ har også noen mer eller mindre godt skjulte ess i ermet som avslører seg når du går dypere inn i spillet, med en mystisk forbindelse mellom bavianer og tromboner som du har muligheten til å nøste opp i.

Når det kommer til de visuelle aspektene ved Trombone Champ, er det usannsynlig at det vil vinne noen priser for verken teknisk oppfinnsomhet eller banebrytende kunstdesign. Men det som er her er funksjonelt og med akkurat den rette humoren for å matche den generelle følelsen av dumhet som gjennomsyrer spillet. Kollasjbakgrunner med komiske elementer som passer godt med musikken og karakterer som minner om Nintendos Mii-kreasjoner med overdrevne kroppsdimensjoner og ofte hysteriske animasjoner.

Trombone Champ er kanskje internetts nyeste meme-spill og alt det innebærer, men utover alle fise- og tutelydene, og under den spøkefulle overflaten, finner vi en utrolig ydmyk og koselig opplevelse som det er umulig å ikke bli forelsket i. Et lite spill med store ambisjoner i morsom innpakning skapt av to individer som helt tydelig har en sterk lidenskap for sjangeren så vel som mediet. Trombone Champ er også den mest sjarmerende, latterfremkallende, fantastiske lille spillopplevelsen du kan få i år. Så grip sjansen, grip tak i trombonen og blås i vei.