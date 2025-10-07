HQ

Tron, en av Disneys mest sporadiske franchiser, er tilbake denne uken med Tron: Ares, en film som tok så lang tid å lage at den ble forvandlet fra en Tron: Legacy-oppfølger til en soft-reboot, med et nytt sett med karakterer (bare Jeff Bridges er tilbake). Både originalen fra 1982 og oppfølgeren fra 2010 hadde lignende resultater: De underpresterte på kino, ble for det meste avvist av kritikerne, men fikk etter hvert en stor fanskare. Fansenes anerkjennelse kom imidlertid ikke på grunn av de spennende historiene eller de minneverdige karakterene, men kun fordi de var audiovisuelle underverker.

Originalen gjorde seg fortjent til å bli husket som en kultfilm fra 1980-tallet og den første som inkorporerte datamaskiner og kunstig intelligens, ikke bare i handlingen (som ville ha vært langt fra ny), men også i de visuelle effektene, med primitive CGI-bilder som på den tiden ble oppfattet som "juks" av kritikere og Academy (til tross for at det også ble brukt mange tradisjonelle optiske teknikker blandet opp med digitale effekter for å gi liv til hvordan datamaskiner ser ut på innsiden). Det var ulikt alt som var gjort før, og det ser fortsatt veldig attraktivt ut for retromaniacs, men plottmessig var det et rot: Jeg utfordrer hvem som helst til å se den filmen nå og ikke miste fokus på grunn av det meningsløse plottet og det livløse skuespillet og regien.

Oppfølgeren forbedret ting litt, men ikke nok til å gjøre den til en veldig overbevisende film... utover de ekstraordinære digitale effektene og det omgivende lydsporet av Daft Punk, uten tvil albumet som reddet bandet etter Human After All. Vil Tron: Ares endelig klare å fange oppmerksomheten vår med karakterene og historien like mye som med de visuelle effektene og musikken?

HQ

Dette er en annonse:

Tron: Ares har bare én manusforfatter kreditert, Jesse Wigutow, basert på en historie av David Digilio og Wigutow, men i løpet av det drøye tiåret det tok Tron: Ascension (den nedlagte Legacy -oppfølgeren) å bli omgjort til Ares, var det mange som jobbet med manuset. WGA-syndikatet krediterer ytterligere ti personer for å ha arbeidet med "litterært tilleggsmateriale" som ikke er med på lerretet. Det betyr ikke nødvendigvis at det de har jobbet med har blitt med i filmen, men det minner oss om at dette ikke er arbeidet til en forfatter som har en idé, slik Lisberger hadde med originalen, og til og med Legacy med Lost skribentene Edward Kitsis og Adam Horowitz.

I stedet er det resultatet av endeløse ledermøter i Disney for å prøve å kapitalisere på deres eksisterende IP, og ansette manusforfattere for å få det meningsløse Tron -universet til å gi mening og finne en eller annen form for historieidé som fungerer og som for en gangs skyld ikke vil skremme bort mainstream-publikummet. Denne korporative arbeidsmetoden resulterer ikke alltid i dårlige ting, men den fører ofte til filmer som mangler personlighet, slik tilfellet er her: Historien har potensial, men drukner tidlig i innviklede utlegninger, forhastet karakterutvikling, meningsløse plottvridninger og uforklarlig humor som tilfører en følelse av letthet som ikke passer til dette universet.

Tron Filmene har på ingen måte vært dyp, intellektuell science fiction, men de har alltid tatt seg selv på alvor og siktet mot en nærmest mytisk følelse av episk skala. Tron: Ares er mye mer inkonsekvent med tonen, og føles mye mer lik en generisk fantasy- eller superheltfilm, med dum humor skohornet inn overalt (inkludert en hel tegneseriefigur), en teatralsk menneskelig skurk, unaturlig dialog som forklarer handlingen, og mange påtvungne katarsiske karakterøyeblikk som alle faller flatt fordi manuset mangler overbevisning og sammenheng på grunn av de endeløse omskrivningene.

Dette er en annonse:

På den annen side er Tron: Ares mer lettfordøyelig enn sine forgjengere: Den har et veldig høyt tempo og serverer deg alle følelsene du skal føle, slik at det er lettere å koble seg på og "lettere å følge med" til tross for at ingenting gir noen mening (kanskje er det derfor den er så rask, slik at du ikke har tid til å stoppe opp og stille spørsmål ved om noe av det som blir fortalt høres troverdig ut).

Så på en måte er det den mest underholdende Tron -filmen av alle, men bare hvis du er villig til å følge med på karakterer som gjør et minimum for å gjøre seg fortjent til din kjærlighet, og ignorere det enorme potensialet som går tapt her, og som kaster bort alle sjanser til å komme med tankevekkende kommentarer om fremveksten av kunstig intelligens eller det Crichton-lignende dilemmaet med farene ved teknologiske fremskritt, og i stedet gjør det til et klisjéfylt, barnslig eventyr som altfor ofte føles som de jævla Sonic the Hedgehog -filmene.

De endeløse omskrivningene ser ut til å ha massakrert spesielt karakteren Ares, spilt av Jared Leto. Han er tenkt som et sikkerhetsprogram som kan bringes til "live" i den virkelige verden, og han går gjennom den forventede "Kunstig intelligens stiller spørsmål ved sin egen eksistens"-buen, men det er så forhastet at han aldri føles som en autentisk karakter, og forholdet hans senere til den andre hovedpersonen, spilt av Greta Lee, er så påtvunget og kunstig at du ikke kan unngå å føle deg manipulert. Man skjønner hva de ville med disse karakterene, men det fungerer ikke, og det viser at de ikke har lagt noe arbeid i å gjøre det naturlig. Eller kanskje alt det gode arbeidet gikk tapt mellom omskriving seks og sju.

Det ville være fristende å legge skylden på Leto og hans manglende karisma, men hans rollefigur, et dataprogram som kun er opplært til å drepe, burde ikke være karismatisk, mener jeg. Men på en eller annen måte har forfatterne (eller fokusgruppemøtene) bestemt seg for at han må være merkelig sjarmerende og kul, og funnet på en karakterisering som kommer fra ingensteds.

Igjen, jeg skjønner det på en måte: Tron filmer har aldri utmerket seg i karakterutvikling, så forfatterne bestemte (eller lederne krevde) at karakterene skulle være mer minneverdige ... som i å kunne oppsummeres i én setning. Det spiller ingen rolle hvor endimensjonale eller utskiftbare de er, så lenge de holder filmen i gang hele tiden og tilfører rask, overfladisk motivasjon og litt humor.

HQ

Det er også det som motiverer det mest kontroversielle aspektet ved filmen: at den for det meste foregår i den virkelige verden, med de digitale karakterene som dukker opp i den virkelige verden. De to første filmene foregikk i den digitale verdenen: Det så helt fantastisk ut, men det var kanskje litt for nerdete for publikum flest, så Disney valgte å gå reverse-isekai -veien, med lyssykler som kjørte i byer, noe som førte til generiske (og sannsynligvis billigere) biljakter.

Omtrent 30 % av filmen foregår i den digitale verdenen, noe som heldigvis fører til to fantastiske, men korte actionscener. Og når sant skal sies, ser lyssporene fra syklene og andre kjøretøy og våpen som karakterene bruker i den virkelige verden like fantastiske ut som de gjorde i Legacy. Alt dette, og noen overraskelser, betyr likevel at den vanlige Tron -kommentaren gjenstår: handlingen og karakterene i Ares er svake, men de visuelle effektene og musikken er fantastiske.

Tiden vil vise om Nine Inch Nails' filmmusikk ender opp med å bli like hyllet som Daft Punks fra Legacy, men det er ikke til å stikke under en stol at den låter flott i filmen og gir den en ekstra energi. Ikke overraskende ender lydsporet opp med å bli en av de største positive sidene ved filmen. En av de svært få. Selv de virkelig gode ideene i historien, med noen kule nikk til originalfilmen, ender opp med å bli underutnyttet og for overfladiske.

Tron: Ares er resultatet av en forenkling og man kan si en "forunderliggjøring" av serien for å forsøke å tilfredsstille et bredere publikum som de tidligere filmene ikke nådde, og denne gangen for å relansere den som en aktiv franchise (en post-credits-scene inkludert, skjer tidlig i rulleteksten). Premisset om teknologi som invaderer vår verden er underutnyttet, plottet er generisk og slurvete, og karakterene har ingen dybde. Og enda verre er det at filmens visuelle aspekter lider under beslutningen om å ta handlingen til den virkelige verden, selv om CGI-en fortsatt er upåklagelig. Det er den mest tilgjengelige filmen i serien, like underholdende som den er forglemmelig, men den vil ikke bli noens kultfavoritt.