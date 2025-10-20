Tron: Ares går i vasken på kino

HQ

Vil Tron: Ares være slutten på veien for den legendariske franchisen? Dessverre ser det slik ut, ettersom filmen fortsetter å slite hardt på kino - med en nedgang på nesten 70 % i besøkstallet sammenlignet med åpningshelgen. Så langt har Ares klart å skrape sammen 103 millioner dollar globalt. Det er neppe nok til å dekke de rapporterte 220 millioner dollarene det har kostet Disney å produsere filmen, noe som muligens gjør Ares til en av studioets største fiaskoer den siste tiden.

Ifølge analytikere og kilder nær Disney er det flere grunner til at Tron: Ares ikke har tatt av. Først og fremst har franchisen aldri vært stor til å begynne med. Tron har snarere vært en kuriositet, om enn med en svært dedikert, men liten fanbase. For det andre er det Jared Leto, som gang på gang har mislyktes i å trekke publikum - i hvert fall som hovedrolleinnehaver.

En anonym innsider sa at :

"I en verden der Michael Fassbender, Ewan McGregor og Benedict Cumberbatch sliter med å få hovedroller, hvorfor skulle du gå til noen som ikke kan åpne en film og som kommer med personlige spørsmålstegn?"

En annen kilde nær Disney uttalte videre at det ser ut til å ha vært mangel på fokus og retning under produksjonen. Noe som selvfølgelig også mest sannsynlig har endt opp med å skade filmen. Personen pekte også ut Leto som et dårlig castingvalg.

"Det var ingen spesifikk visjon, for å være ærlig. Tanken på at Disney ville bruke en kvart milliard dollar på en Jared Leto-film i en franchise som ikke har fungert på førti år, er vanvittig."

Har du sett Tron: Ares og hva synes du om filmen?