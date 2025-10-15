Tron: Ares har sannsynligvis ødelagt enhver sjanse for en ny film i serien

HQ

Du kan ikke si at Disney ikke prøvde å få Tron til å fungere. De smidde mens jernet var varmt, flere tiår etter hver film, slik at nye generasjoner måtte huske hva Tron var og se filmer på nytt som sliter med å få publikum til å bry seg. Disney satte Jared Leto i spissen for en franchise, en hovedrolleinnehaver hvis forrige franchise var så dårlig at den ble memet til å bli satt opp på kino igjen, bare for at ingen skulle gå og se den ... igjen.

Til nesten ingens sjokk klarte ikke Tron: Ares å selge ut kinoene da den hadde premiere sist helg. Med en inntjening på beskjedne 60,2 millioner dollar på det globale kinokontoret, sammenlignet med det The Hollywood Reporter mener er et produksjonsbudsjett på 180 millioner dollar, antas det at Tron-franchisen vil bli lagt på hylla i overskuelig fremtid. I det minste hva store kinofilmer angår.

Floppfilmen Tron: Ares har også satt spørsmålstegn ved Letos potensial som hovedrolleinnehaver. Etter beskyldninger om upassende oppførsel og en manglende evne til å skape en franchise, ser det ut til at det er på tide for 53-åringen å legge hovedrollene bak seg. Det betyr imidlertid ikke at Hollywood er helt ferdig med ham, for neste gang skal han spille skurken Skeletor i den nye Masters of the Universe-filmen.