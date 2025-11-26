Tron: Ares kommer digitalt neste uke og på Blu-ray i januar

HQ

Tron: Ares Det er ingen tvil om at " The Movie" har vært en fiasko på kino. Filmen spilte inn drøyt 142 millioner dollar på kino, noe som ikke engang var i nærheten av produksjonsbudsjettet, som hevdes å være på rundt 220 millioner dollar. Ikke bare det, den ble også ganske dårlig mottatt av både fans og kritikere, noe som betyr at den verken ble en kommersiell eller kritisk suksess. Men kanskje kan den fortsatt redde seg selv i sin hjemmepremiere...

Det vet vi ikke med sikkerhet før filmen kommer på digitale og fysiske plattformer, men den gode nyheten er at den dagen rykker stadig nærmere. Walt Disney Studios har bekreftet at Tron: Ares kommer digitalt neste uke, den 2. desember, og vil deretter bli etterfulgt av en Blu-ray-kopi den 6. januar.

Det skal også sies at Disney pleier å ha sine premieredatoer på Disney+ et sted mellom de digitale og fysiske premieredatoene, så kanskje bør vi forvente å kunne se denne filmen på strømmeplattformen rundt juletider.

Kommer du til å se Tron: Ares neste måned?