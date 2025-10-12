Tron: Ares snubler på kino

HQ

Det har vært en uventet treg åpningshelg for Disney og den tredje Tron-filmen i serien, Ares. Ifølge rapporter har filmen så vidt klart å spille inn 36 millioner dollar på hjemmemarkedet, hvor man hadde håpet å tjene minst 40 millioner dollar. Med andre ord en ganske tøff start for Ares, som sies å ha et produksjonsbudsjett på over 150 millioner dollar. Det er selvfølgelig litt for tidlig å kalle den en flopp, men etter helgens resultat å dømme ser det ikke alt for bra ut.

Spesielt når vi tar i betraktning at Tron som franchise aldri har vært noen stor kommersiell suksess. Originalfilmen er selvsagt en kultklassiker og på mange måter banebrytende i sin bruk av CGI. Tron: Legacy klarte seg riktignok bedre, og spilte inn nesten 170 millioner dollar i USA, men på grunn av høye produksjonskostnader og en massiv markedsføringskampanje, ble det ikke mye overskudd der heller.

Så hva i all verden gikk galt denne gangen, kan man spørre seg? Noen kritikere peker faktisk på Leto, som ofte har vært noe av en splittende figur blant kinogjengere. Internasjonale inntekter kan selvfølgelig fortsatt redde dagen, og tapet kan også reduseres hvis filmen etter hvert blir en hit på Disney+. Uansett, la oss håpe at filmen tar av, ellers kan Ares meget vel bety slutten for Tron. Gå ikke glipp av vår anmeldelse av filmen, som du kan lese her.

Har du sett Tron: Ares ennå, og hva synes du om den?