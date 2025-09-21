Tron: Ares Soundtracket er ren NIN - og det strømmes akkurat nå

HQ

Tron: Legacy var et visuelt fyrverkeri uten sidestykke, men mange er enige om at det var Daft Punks filmmusikk som var den virkelige showstopperen. Den maskerte franske duoen leverte komposisjoner som løftet filmen langt ut over det rimelige og sementerte den som et vaskeekte popkulturelt fenomen.

Kan den bragden gjentas nå som Nine Inch Nails har tatt over tømmene? Det er det mange som håper, og det brennhete, etterlengtede soundtracket er endelig tilgjengelig for strømming - ikke bare på bandets offisielle YouTube-kanal, men også på Spotify, Apple Music og alle andre store plattformer.

Historisk sett har Tron alltid vært en lekeplass for nye soniske eksperimenter, og Trent Reznor, sammen med Atticus Ross, har en stamtavle som kan matche den mytiske standarden Daft Punk satte. Albumet leverer akkurat det du forventer: tunge elektroniske looper, lag av atmosfære og til og med en håndfull vokalspor. Med en drøy times spilletid er det nok å sette tennene i og nyte.

Tron: Ares har premiere på kino 10. oktober. Om du synes det er lurt å oppleve lydsporet før filmen kommer, er opp til deg - men for de av oss som ikke kan vente, er det bare å skru opp volumet til elleve og nyte.