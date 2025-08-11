Tron: Catalyst-utvikler sier opp majoriteten av sine heltidsansatte

HQ

Bithell Games, utvikleren av Volume, John Wick Hex, Tron: Identity og nå sist Tron: Catalyst, sier opp de fleste av sine heltidsansatte etter å ikke ha klart å sikre seg et større prosjekt for utvikling.

Vi er sikre på at du som leser dette vet at det er utrolig tøffe tider i spillbransjen akkurat nå, og for mindre team kan det være spesielt vanskelig å overbevise utgivere og publikum. Bithells siste prosjekt, Tron: Catalyst, klarte ikke å imponere like mye som tidligere spill, verken kritisk eller hos et bredere publikum, og det ser ut til at dette har hatt en dominoeffekt.

"Det ble klart i forkant av lanseringen av vårt siste spill at vi ikke var immune mot utfordringene som mange spillutviklingsteam står overfor når de søker finansieringspartnere i 2024 og 2025", skrev Mike Bithell på Bluesky. "Vi har heldigvis vært i stand til å kommunisere disse utfordringene i god tid, og jobbe med berørte ansatte for å lette avgangene så mye som mulig via sluttpakker."

Totalt elleve ansatte ble permittert, noe som etterlater Bithell Games i en desidert sløyd tilstand. Vi får se hvor studioet tar veien videre, men som alltid håper vi at de berørte kommer seg på beina igjen.