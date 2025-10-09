Tron Lightcycle Run berg- og dalbane i Disney World erstatter Daft Punk-musikk med Nine Inch Nails

HQ

Tron: Ares, den tredje filmen i serien som startet i 1982, kommer på kino fredag 10. oktober. I likhet med den andre filmen, Tron: Legacy fra 2010, som hadde musikk fra Daft Punk, har Ares elektronisk musikk fra et populært band, Nine Inch Nails. Og besøkende på Walt Disney World i Orlando vil kunne lytte til musikken mens de kjører Tron-berg-og-dal-banen Tron Lightcycle Run, men bare i en begrenset periode.

Tron Legacy er inspirert av Tron Legacy, og mens passasjerene skytes av gårde i 95 km/t i sykkelformede tog, kan de lytte til den ikoniske musikken fra den franske duoen Daft Punk.

Fra midten av september og i en begrenset periode (ikke spesifisert, men det kan avhenge av filmens popularitet) vil imidlertid både forlystelsen i Orlando og den originale i Shanghai Disneyland ha et Tron: Ares -overlegg, som erstatter de klassiske blå lysene fra Grid med de røde tonene som finnes i Tron Ares, og som også bytter ut Daft Punks musikk med Nine Inch Nails-musikken, som, som forventet, er en av de beste sidene ved den nye Tron-filmen.... selv om Daft Punks musikk var like fantastisk og, på dette punktet, mer minneverdig.

Kommer du til å se Tron: Ares i helgen?