Trophy-systemet endres på PlayStation i morgen

Det viser seg at Sony har valgt å gi oss noen ganske spesielle detaljer om PlayStation sin fremtid i dag. Vi har ikke bare fått se innmaten i PlayStation 5, men også informasjon om hvordan Trophy-systemet endres for den neste generasjonen.

Om det er godt eller dårlig nytt at vi ikke snakker om ekstremt store endringer får du bestemme selv, for foreløpig virker det bare som om det er hvordan bragdene våre vises for andre som forandres mest. For eksempel vil ikke Trophy-nivået ditt gå fra 1-100 lenger, men i stedet fra 1-999. Det som gjør dette litt merkelig er at det ikke gir gærningene som nærmer seg maksnivået mer å gjøre siden nivået du har vil omgjøres til det tilsvarende i det nye systemet. Sony bruker eksempelet at en spiller som er Trophy-nivå 12 vil være på starten av 200-tallet når alt oppdateres her til lands i morgen. Dette betyr selvsagt at antall poeng for ulike trofeer vil endres også, men det som er mer nevneverdig er at nivået vårt også vil fremheves med særegne symboler i stedet for bare tall og den vanlige stjernen med et Trophy inni. Slik vil de se ut.

Er det noen andre endringer du gjerne vil se? Personlig vil jeg gjerne få en indikasjon på hvor nærme jeg er oppnå et Trophy.