Tropico 7s kreative direktør om politikk, satire og borgersimulering

På Gamescom 2025 ble den langvarige Tropico-serien satt i sentrum med den offisielle avsløringen av Tropico 7. Den satiriske bybyggeren og politiske simulatoren vender tilbake med mer dybde, mer kaos og et skarpere fokus på maktpolitikk. Vi fikk sjansen til å snakke med Daniel, spillets kreative leder, om teamets visjon for den neste delen av El Presidents karibiske eskapader.

"Tropico har alltid vært en blanding av bybygger, økonomisimulator og diktatorsimulator", forklarer Daniel. "I Tropico 7 har vi virkelig lent oss inn på den politiske simuleringssiden. Det er der de fleste av de nye systemene er."

I tidligere Tropico-titler var valg et fargerikt, men noen ganger sekundært element. Det endrer seg her. "Noen ganger er det valg, og da er det viktig at du blir godt mottatt av folket, slik at de stemmer på deg", sier Daniel. For å hjelpe deg med å håndtere dette introduserer spillet et nytt politisk kart, som visuelt representerer din posisjon og posisjonen til ulike fraksjoner og borgere.

Han fortsatte med å forklare det: "Du kan prøve å manipulere folket slik at de konsentrerer seg om en bestemt politisk posisjon. Så kan man følge kravene deres og utføre oppgavene deres for å øke oppslutningen." Et system som lover å gjøre oppslutningen mer dynamisk - og mer usikker - for alle som ønsker å bli sittende ved makten.

En annen viktig funksjon er dybden i simuleringen av Tropicos borgere. "Alle menneskene er simulert fra begynnelsen", sier Daniel. "Når de blir født, går de på skole, de kan gå på universitetet, de må finne seg en jobb, finne en partner, få barn og utvikle sin egen politiske posisjon." Spillerne kan inspisere hver enkelt borger og se hvilke behov, holdninger og tilfredshetsnivåer de har. "Er han fornøyd, har han nok å spise, har han en lege i nærheten, eller hva med hans trostilfredshet?" Daniel listet opp. "Vi må også ta hensyn til deres tilfredshet og deres politiske oppfatning."

Tropicos varemerkehumor skinner gjennom i lovene og påbudene. "Du må bestemme hvilken grunnlov du vil ha, og ved å velge grunnlov endrer du posisjonen din på det politiske kartet", forklarer Daniel. Dette avgjør hva slags påbud du kan aktivere. Eksemplene spenner fra det praktiske - som å subsidiere gratis biler til de fattige - til det absurde. "Vi har et påbud som tropisk hatt, som tvinger alle borgere til å gå med en bestemt hatt", ler Daniel. "Kommunistene liker det, men det gjør ikke kapitalistene." Ifølge ham er mange av disse lovene inspirert av politikk fra den virkelige verden, slik at Tropicos satiriske bitt er intakt.

Tropico har alltid blandet intern politikk med eksternt press, og Tropico 7 dobler diplomatiet. Spillerne kan bevege seg gjennom ulike tidsepoker - fra kolonitiden til vår egen tid - og hver epoke bringer med seg nye globale makter som de kan blidgjøre eller motarbeide. "I kolonitiden har du med England å gjøre, i verdenskrigene er det aksemaktene og de allierte, i den kalde krigen er det øst mot vest, og i moderne tid har du med USA, Kina, India og mange flere å gjøre", forklarer Daniel. "Hvis omdømmet ditt synker for lavt, kan de blokkere havnen din, sende en invasjon eller til og med starte en storkrig - og da er spillet over."

For spillere som foretrekker guidede opplevelser, vil Tropico 7 inneholde rundt 15 oppdrag, hvorav fem utgjør en sammenhengende kampanje som spenner over alle tidsperioder. "De ti andre oppdragene er helt uavhengige", legger Daniel til, "med sprø og morsomme situasjoner og historier." Selvfølgelig er den elskede sandkassemodusen også tilbake, slik at spillerne kan forme sitt tropiske paradis - eller dystopi - i det uendelige.

Tropico 7 er planlagt utgitt på slutten av neste år på PC, Xbox og Playstation.