Tropico 7 annonsert, lanseres på Xbox Game Pass dag én i 2026

Xbox hadde noen kunngjøringer å komme med under sine egne show på Gamescom. En av dem har vært Tropico 7, en tidligere uanmeldt tittel, som ble bekreftet å lanseres på Xbox Series X / S, PS5 og PC i 2026.

Denne strategiserien, sentrert mer rundt politisk simulering enn andre bybyggere, fikk sist et spill i 2019, med Tropico 6, som til slutt ble utgitt overalt. For oppfølgeren er det bekreftet at den vil lanseres på Xbox Series X / S og på dag 1 på Xbox Game Pass, samt PS5, Steam og Epic Games Store.

Ingen andre detaljer ble delt, ettersom spillet ble vist i en kort teaser under livestreamen, uten engang å nevne utvikleren. En overraskende kunngjøring, for å være sikker, og en som vil holde Game Pass-biblioteket voksende.