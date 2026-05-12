Troy Baker forteller om sine ambisjoner som spillutvikler: "Jeg er her for å fortelle så mange historier som mulig, og jeg kommer til å falle død om mens jeg gjør det"

Nylig ble det avslørt at den kongelige stemmeskuespilleren Troy Baker var klar til å engasjere seg ytterligere i mediet han elsker, ved å gå inn i den faktiske spillutviklingssektoren. Tanken var at han skulle overføre sin erfaring fra så mange år i bransjen, og fra et bredt spekter av store og anerkjente studioer, til et selskap som tar litt fra dem alle for å skape en sterk mal og formel for fremtiden.

Alt dette er fortsatt veldig tidlig i Bakers videre planer, men da vi hadde sjansen til å snakke med stemmen bak Indiana Jones, gnageretteretterforskeren Jack Pepper og Death Strandings Higgs, som bare tre nylige eksempler, alle på Comicon Napoli, spurte vi om hva Baker håper å oppnå i utviklingsområdet og hvordan det å sende ut et spill fortsatt er et moderne mirakel.

"Ethvert spill som sendes ut er et mirakel. Det er dømt til å mislykkes, og hvis du ikke gjør det, slipper du på en eller annen måte ut av middelmådighetens bane. Du er gal som gjør dette. Det er sinnssykt det vi gjør. Men jeg tror ikke det er et problem som må løses. Jeg tror det er som å prøve å få bølgene til å roe seg. Du svømmer i havet, men jeg har bare fortsatt å svømme lenger og lenger vekk fra land. Det har jeg gjort fra dag én. Så jeg skal fortsette å se hvor langt ut jeg kan komme. Heldigvis har jeg lært av de beste i bransjen, og jeg tror det er lett i denne bransjen å være veldig isolert mellom studioene. Hvis jeg på noen måte kan videreføre noen virkelig gode lærdommer til et nytt studio, som sier: "Dette er måten Naughty Dog gjorde dette på. Dette er måten MachineGames gjorde det på. Å kunne skape en sammensmelting av disse, tror jeg er en fantastisk utfordring. Så, ja, jeg er her for å fortelle så mange historier jeg kan, som [Austin Wintory], vi kommer begge til å falle døde om mens vi gjør det."

Du kan se hele intervjuet med Baker nedenfor, med den ekstraordinære komponisten Austin Wintory til stede for å diskutere AI, deres fremtidige prosjekter og mer.