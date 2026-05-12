Troy Baker om AI og bruk av andres arbeid: "Du vil finne en liten bit av Nolan North i meg"

HQ

Når du sitter og snakker med kunstnere i disse dager, er det vanskelig å unngå å nevne den enorme grå skyen som henger over hodene deres, nemlig kunstig intelligens. De frykter den, flykter fra den, men de som bruker milliarder på den, må se at teknologien kommer et sted, og for en skuespiller som Troy Baker og en komponist som Austin Wintory virker det som om arbeidet deres er truet. Men da vi snakket med de to på Comicon Napoli, fant vi en viss interesse, i tillegg til mye forståelig nøling rundt teknologien.

"Jeg tror aldri man kan undervurdere oppfinnsomheten og motstandsdyktigheten til en kunstner som prøver å finne en måte å tjene penger på det de gjør", sa Baker, og forklarte at folk uansett vil finne en måte å gi liv til kreativiteten sin på. "Det er et sitat av David Milch der han sier: 'Eksegesen av kunstnersituasjonen er alltid av økonomisk art'. Det handler alltid om å finne en måte å subsidiere avhengigheten av å gjøre det vi gjør. Og hvis vi må selge sjelen vår, som Harrison Ford uttrykte det, eller finne helt unike måter å tjene penger på for å kunne fortsette å gjøre dette, ja, da mener jeg at det viser hvilken myndighet og autoritet en kunstner har over arbeidet sitt."

"Men jeg kan også se hvordan noen lett og raskt kan misbruke det. Hvis du ser på det jeg gjør, så har jeg stjålet fra alle jeg har respektert. På en måte har jeg et fingeravtrykk av det de har gjort. Jeg mener, du vil finne litt av Nolan North i meg," fortsatte Baker. "Det er som om Beatles trenger Stones? Stones trenger Beatles. Alle kan spores tilbake til den samme slekten. Vi er alle tyver. Og jeg tror at hvis vi ser på oss selv som noe annet, lurer vi oss selv."

Wintory legger til at han også har stjålet i løpet av karrieren, men at det er flere måter teknologien kan påvirke kunsten på. Det finnes for eksempel folk som aldri kommer til å bruke Photoshop, og de som lever utelukkende av det, og han ser AI på samme måte som et nytt verktøy "Jeg nekter å være pessimistisk. Nå kjenner jeg ikke konsekvensene. Jeg ønsker ikke å være naiv heller. Men jeg ser også på det og tenker at hvis det kommer og tar jobben min, så skylder ikke universet meg jobben min. Jeg håper jeg kan gjøre dette til jeg dør, som Jerry Goldsmith. Men jeg kan ikke garantere det, og jeg kan i hvert fall ikke tvinge virkeligheten til å love meg det. Så jeg har ikke tenkt å prøve."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for det siste fra Wintory og Baker :