Troy Baker sier Intergalactic: The Heretic Prophet og Judas er de "mest ambisiøse" prosjektene Neil Druckmann og Ken Levine har gjort

På Comicon Napoli fikk vi sjansen til å snakke med Troy Baker og Austin Wintory, som fortsetter å turnere verden rundt for å presentere videospillmusikk for publikum. Mens vi snakket om alt fra Indiana Jones til The Banner Saga, kunne vi ikke la være å snakke om fremtiden. Wintory jobber selvfølgelig med ting han ikke kan nevne, men vi vet at Baker er tilknyttet Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet, og Ken Levines Judas. To spill som har vært nær toppen av ønskelistene våre siden de ble avslørt.

Selv om Baker ikke kunne røpe for mye, sa han at det er noe spesielt med begge prosjektene. "Verken Ken Levine eller Neil Druckmann trenger min hjelp til å lage disse spillene. Jeg vil si at dette gjelder for dem begge. Det er det mest ambisiøse noen av dem noensinne har gjort," sa Baker.

"Jeg spurte Ken Levine en gang. Jeg sa: "Er dette ditt magnum opus?" Han sa: "Det bør det være. Hvert spill jeg jobber med bør være mitt hovedverk. Dette kan være det siste jeg gjør. Både han og Neil og alle i studioene deres legger sin fulle tyngde bak begge disse prosjektene. De vil komme ut når tiden er inne", fortsetter Baker.

Akkurat nå har Baker også sitt eget studio og ideer han kommer opp med der, i tillegg til andre spill som nettopp har blitt utgitt, som Mouse: P.I. For Hire. Hvis du vil høre mer om dem, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor: