Troy Baker slutter seg til rollebesetningen i Mouse: P.I. For Hire

HQ

Som en del av Summer Game Fest har utviklerne PlaySide Studios og Fumi Games avslørt at de forsterker rollelisten i det etterlengtede1930-tallstegneserieinspirerte actionspillet, Mouse: P.I. For Hire, med en av videospillbransjens mest populære og talentfulle artister.

Troy Baker, kjent for sine roller i The Last of Us, Death Stranding, Indiana Jones and the Great Circle, BioShock Infinite, Uncharted 4: A Thief's End, Far Cry 4, Marvel's Avengers, Batman: Arkham Knight, og mye, mye mer, blir med i spillet som hovedrolleinnehaveren, privatetterforskeren Jack Pepper.

I en pressemelding får vi vite at denne karakteren beskrives som "en tidligere krigshelt, nå detektiv i en verden der faren lurer i det minste musehull", og når det gjelder hvordan reisen hans vil se ut i spillet, blir vi informert om at den "starter med en tilsynelatende klisjé ungjente i nød, men etter hvert som P.Pepper begynner å skrape i overflaten av Mouseburgs snuskete bakside, utvikler det seg raskt til et komplekst nett av intriger som involverer mord, korrupsjon og de mest usannsynlige fiender."

I forbindelse med at han blir med iMouse: P.I. For Hire uttalte Baker "Jeg har fulgt utviklingen av Mouse: P.I. For Hire siden det først ble teaset. Kunststilen, gameplayet og film-noir-estetikken fra 1930-tallet fortsetter å overbevise meg. Jeg gleder meg til å fortsette å jobbe med teamet for å gi liv til Jack Pepper, og jeg håper å ha noen spennende ting å dele når vi nærmer oss lansering!"

For øyeblikket er Mouse: P.I. For Hire satt til å lanseres en gang senere i år på PC og konsoller.