Troy Baker vil aldri glemme første gang han sa "Jeg er Indiana Jones"

Indiana Jones and the Great Circle kom inn nesten i siste liten på utgivelsesplanen for 2024, og ble raskt en av årets mest anerkjente titler og den opprinnelige lanseringsplattformen, Xbox Series X/S, som også lenge hadde trengt en tittel av denne størrelsen for å legitimere seg. MachineGames' spill har blitt beskrevet som den ultimate simuleringen av å bli den ekte Indiana Jones, med et førstepersonsperspektiv og et verdensomspennende eventyr som innkapsler følelsen fra de originale filmene. Men det er bare én person i tillegg til Harrison Ford som kan skryte av uttrykket "Jeg er Indiana Jones", og det er Troy Baker.

Baker, sammen med skuespillerne som ikke bare var involvert i motion capture, men også i stemmeskuespillet til Bethesda-spillet (Alessandra Mastrnardi/Gina Lombardi, Tony Todd/Locus, Marios Gavrilis/Emerich Voss), har stilt seg foran kameraet igjen for å snakke om sitt forhold til serien, hvordan de møtte karakteren og hvordan det var å jobbe med The Great Circle.

"Det som engasjerer folk med Indiana Jones, er at han representerer en eventyrer uten superkrefter. Han er menneskelig, akkurat som seeren," sier Tony Todd.

Det er imidlertid ikke lett å holde hatten og pisken uten skjelvende puls, og derfor understreker Bake at for å få Indy til å føles autentisk, måtte han gi hver bevegelse og gest et ekstra trøkk, slik at spilleren føler at "han er i stand til å klare seg mot alle odds for, til syvende og sist, å stoppe skurkene og finne skatten".

Indiana Jones and the Great Circle er tilgjengelig på PC, Xbox Series og Game Pass, og kommer til PlayStation 5 den 17. april.

